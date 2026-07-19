Laporta: Messi já é coisa do passado... mas agora é a hora de Yamal

Juan Laporta, presidente do Barcelona, afirmou que este é o momento do jovem astro Lamine Yamal, destacando a renovação geracional representada pelo jovem ponta do time catalão, na véspera da final da Copa do Mundo.

O presidente do Barcelona relembrou tudo o que Lionel Messi contribuiu para a história do clube, mas deixou claro que chegou a hora de Yamal assumir a responsabilidade. Durante a cerimônia organizada pela Federação Espanhola de Futebol, ele afirmou: “Acho que agora é a hora de Lamine. Quero que este seja o momento de Lamine. Messi nos deu anos de glória e faz parte do passado glorioso e maravilhoso da nossa história”.

O jornal espanhol “Mundo Deportivo” informou que Juan Laporta foi questionado sobre a famosa foto icônica em que Lionel Messi aparece dando banho na criança Lamine Yamal, imagem que voltou a se espalhar amplamente em concomitância com a final que os reunirá.

O dirigente catalão explicou que essa foto simboliza a capacidade do Barcelona de continuar formando e lançando jogadores de futebol capacitados para construir uma nova era histórica.

O presidente do Barcelona falou sobre a origem dessa foto, tirada durante uma ação beneficente realizada pela Fundação Barcelona, reconhecendo que seu significado assumiu dimensões inesperadas com o passar do tempo.

Laporta disse: “Também estamos muito orgulhosos da nossa Fundação e do fato de que isso tenha acontecido; acredito que foi resultado de um acaso ou de um desígnio divino que Messi tenha dado um banho em Lamine. É algo inacreditável, a realidade supera a imaginação”.

Juan Laporta demonstrou total convicção de que Lamine Yamal está totalmente preparado para disputar a partida mais importante de sua carreira no futebol, indo além de símbolos e slogans.

O presidente do clube catalão declarou: “Yamal é um gênio e não se deixa abalar por esses acontecimentos, que poderiam sobrecarregar qualquer outra pessoa. Ele é extremamente corajoso, enfrenta tudo e demonstra uma grande maturidade para a sua idade”.

Laporta brincou com os presentes, dizendo: “Acho que Yamal vai dormir tranquilo hoje à noite, sabendo que amanhã tem um jogo de futebol que não será em Rocafunda, mas algo um pouco menos importante do que isso”.

E acrescentou: “Acredito e desejo que o jogo de amanhã seja o jogo de Lamine, e que ele se dedique a ele de forma definitiva, pois essa é a lei do futebol. Há jogadores que são referências em um determinado momento, e agora chegou a hora da mudança”.

E continuou: “A La Masia é a casa dos sonhos e também transforma os sonhos em realidade... Com todo o respeito pelas instituições e pelos adversários, mas o fato de jogadores que chegaram à final da Copa do Mundo terem sido formados e preparados em nossa casa, com uma visão autêntica do futebol e uma maneira extraordinária de serem jogadores, me deixa, como presidente, extremamente orgulhoso”.

Laporta encerrou suas declarações reafirmando seu orgulho pelo que “La Masia” produz, especialmente com a presença de nove ex-jogadores do Barcelona na final da Copa do Mundo, dizendo: “Só de pensar que La Masia forma e produz jogadores com um talento imenso já é motivo de orgulho. Temos jogadores como Lamine Yamal e muitos outros, como Gavi, Pau Kubarsi e Eric García... além de jogadores como Messi. É motivo de orgulho para um clube como o nosso ter esses dois jogadores formados aqui.”