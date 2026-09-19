Laporta envia mensagem importante a Messi e reabre a velha ferida

Joan Laporta, presidente do Barcelona, aproveitou a reunião da assembleia geral dos delegados para enviar uma mensagem a Lionel Messi.

O presidente do clube catalão, que se mostrou com um tom marcado pela satisfação, afirmou que o clube catalão não abriu mão de seu desejo de se despedir de Messi, o melhor jogador da história do clube, da maneira que ele merece.

O jornal Sport publicou as declarações de Laporta, no qual revelou que o Barcelona já comunicou a Messi seu desejo de organizar uma homenagem em sua honra, e definiu o momento da realização dessa homenagem, esclarecendo que será após a conclusão do novo estádio.

Laporta disse: "Dissemos a Messi que desejamos realizar uma homenagem para ele após a conclusão do estádio, com a presença de cerca de 105 mil espectadores".

O presidente do Barcelona ressaltou que a decisão final ficará nas mãos do craque argentino, acrescentando: "Faremos a homenagem para ele quando o estádio estiver concluído, desde que ele queira isso".

O presidente do Barcelona também falou sobre a possibilidade do retorno de Messi para vestir a camisa do clube catalão novamente.

Ele explicou: "Havia a possibilidade de disputar uma temporada adicional conosco, mas isso não aconteceu porque ele tomou outra decisão", sem entrar em mais detalhes sobre o período ao qual se referia.

Essas palavras trazem de volta à memória uma ferida que ainda está aberta em grande parte da torcida do Barcelona, representada pela saída de Messi no verão de 2021, sem que tivesse uma despedida no gramado à altura de tudo o que ele ofereceu ao longo de sua carreira no clube.

Apesar disso, Laporta fez questão de acalmar qualquer tensão e demonstrar as melhores intenções do clube em relação a Messi, ao dizer: "Ficaremos muito felizes em realizar uma homenagem para ele. Espero vê-lo em breve".

O presidente do Barcelona também dirigiu palavras a Jorge Messi, pai e empresário do jogador, que faleceu no último dia 8 de agosto na cidade de Rosário, aos 68 anos de idade.

Laporta disse: "Sinceros pêsames e lembrança para seu pai, aquela pessoa excepcional".

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