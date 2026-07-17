Laporta anuncia, de Nova York, uma negociação surpreendente para o Barcelona

O presidente do FC Barcelona, Juan Laporta, a todos ao anunciar, de Nova York, a contratação definitiva do ponta-direita ganês Abdulaziz Issa para a equipe reserva, confirmando que o jogador “treinará com o time principal” sob o comando do técnico alemão Hansi Flick, em uma medida inesperada que ocorre em meio à busca frenética do clube por um novo atacante.

O jornal catalão “Sport” revelou que a declaração foi feita durante uma das visitas de Laporta a Nova York, onde ele se encontra atualmente para assistir à final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina no MetLife Stadium, em Nova Jersey, após ter assistido à semifinal contra a França.

Enquanto passeava pelas ruas da cidade americana, um ganês se aproximou dele e perguntou sobre o destino de Aziz Issa, jogador que esteve emprestado ao Barcelona Atlético nas duas últimas temporadas pelo clube ganês Dreams FC. Laporta respondeu de forma surpreendente: “Conheço o Aziz. Nós o incorporamos ao nosso time de base, e agora ele vai treinar com o time principal. É um jogador excelente.”

Embora o período de empréstimo do jogador tenha terminado oficialmente em 30 de junho passado e o plano inicial não incluísse sua compra definitiva, conforme informou o jornal “Sport”, a declaração do presidente catalão confirma uma mudança completa nos planos.

O jornal “Sport” soube que o ponta africano viajará de Gana no final desta semana para chegar a Barcelona no domingo, a fim de se juntar aos treinos de Hansi Flick, que começam na segunda-feira, 20 de julho, em um momento que coincide com o início da preparação para a nova temporada.

Esse anúncio surpreendente ocorre em um momento em que o Barcelona continua sua busca frenética pelo atacante número 9 desejado por Flick, já que o argentino Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid, a opção ideal para o técnico alemão e a diretoria esportiva, mas as relações tensas com o Atlético e a recusa categórica do clube em vender o jogador estão levando o time catalão a buscar outras alternativas.