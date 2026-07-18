Laporta: A seleção do Marrocos é forte... e essa é a razão da derrota para a França

Juan Laporta, presidente do FC Barcelona, elogiou a seleção do Marrocos após o desempenho que a equipe apresentou na Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção marroquina chegou às quartas de final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, antes de ser derrotada pela França por 2 a 0.

Laporta declarou em entrevista ao Canal 2 do Marrocos: “A seleção marroquina tem um potencial enorme, e foi um prazer assisti-la pela TV, pois eles são muito fortes e têm muito talento”.

Ele explicou: “Há (Ezzedine) Ounahi, que joga no Girona, e há jogadores muito bons no meio-campo e no ataque, assim como o artilheiro”.

Sobre o motivo da eliminação da Copa do Mundo, Laporta disse: “O Marrocos enfrentou circunstâncias especiais contra a França, e acredito que aquele jogo foi um pouco diferente do que a seleção vinha fazendo desde o início até o fim da Copa do Mundo”.

E concluiu: “Mas a última Copa do Mundo é considerada um sucesso para o Marrocos, isso está claro”.

Laporta está atualmente nos Estados Unidos para acompanhar a final da Copa do Mundo de 2026, na qual a seleção espanhola enfrentará a Argentina amanhã, domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.