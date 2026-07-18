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Ahmed Mansy

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Laporta: A seleção do Marrocos é forte... e essa é a razão da derrota para a França

Marrocos
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Barcelona
Marrocos
Espanha
Argentina
EUA

Os “Leões do Atlas” foram eliminados da Copa do Mundo nas quartas de final

Juan Laporta, presidente do FC Barcelona, elogiou a seleção do Marrocos após o desempenho que a equipe apresentou na Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção marroquina chegou às quartas de final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, antes de ser derrotada pela França por 2 a 0.

Laporta declarou em entrevista ao Canal 2 do Marrocos: “A seleção marroquina tem um potencial enorme, e foi um prazer assisti-la pela TV, pois eles são muito fortes e têm muito talento”.

Ele explicou: “Há (Ezzedine) Ounahi, que joga no Girona, e há jogadores muito bons no meio-campo e no ataque, assim como o artilheiro”.

Sobre o motivo da eliminação da Copa do Mundo, Laporta disse: “O Marrocos enfrentou circunstâncias especiais contra a França, e acredito que aquele jogo foi um pouco diferente do que a seleção vinha fazendo desde o início até o fim da Copa do Mundo”.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
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E concluiu: “Mas a última Copa do Mundo é considerada um sucesso para o Marrocos, isso está claro”.

Laporta está atualmente nos Estados Unidos para acompanhar a final da Copa do Mundo de 2026, na qual a seleção espanhola enfrentará a Argentina amanhã, domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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