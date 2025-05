Lanús x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (13), no Estádio La Fortaleza; confira a transmissão e outras informações do jogo

Lanús e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30, no Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será transmitida ao vivo na TV aberta pelo SBT e, via streaming, pela plataforma Paramount+ (veja a programação completa)

Após uma semana conturbada, marcada por derrotas para Palmeiras, Puerto Cabello e Vitória, o Vasco entra em campo pressionado em busca de recuperação na Copa Sul-Americana. Vice-líder do Grupo G com cinco pontos, o Gigante da Colina precisa vencer para seguir na briga pela classificação às oitavas de final.

Na campanha até aqui, o time carioca venceu o Puerto Cabello por 1 a 0, empatou em 3 a 3 com o Melgar e em 0 a 0 com o Lanús. No entanto, sofreu uma dura goleada por 4 a 1 no reencontro com o Puerto Cabello. Com esses resultados, o Vasco apresenta um aproveitamento de 41%. A partida também marcará a estreia de Fernando Diniz no comando técnico da equipe.

Enquanto isso, o Lanús lidera o Grupo G com oito pontos. A equipe argentina segue invicta, com duas vitórias e dois empates, e pode garantir a classificação antecipada em caso de nova vitória. O aproveitamento do time na competição é de 66%.

Prováveis escalações

Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Múñoz, Marcich; A. Cardozo, Medina, Salvio; Marcelino, Aguino, Cabrera.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan, Vegetti.

Desfalques

Lanús

Franco Ortellado, Felipe Peña, Gonzalo Pérez, Lautaro Acosta e Raúl Loaiza estão lesionados.

Vasco

Payet, Lucas Freitas, Maurício Lemos, Estrella e David estão fora.

Quando é?