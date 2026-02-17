Lanús x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Recopa 2026

Lanús e Flamengo decidem o título da Recopa 2026 nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Botafogo por 2 a 1 e garantir vaga na semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo muda o foco e concentra suas atenções na decisão da Recopa Sul-Americana. Atual campeão da Libertadores, o Rubro-Negro busca o segundo título da competição continental e pode alcançar a sexta taça sob o comando de Filipe Luís.

"Quando entramos no CT, a parede tem os troféus. A Recopa está lá: uma conquista. Sabemos que queremos colocar mais uma lá. É um título muito difícil. O Flamengo, em 130 anos de história, só tem uma Recopa. Vamos para conquistar esse título com todas as nossas forças", afirmou o treinador.

Para o confronto decisivo, o técnico Filipe Luís terá reforços importantes. Pedro e Varela viajaram com a delegação e estão entre os relacionados, aumentando as opções do treinador para a partida.

Do outro lado, o Lanús, atual campeão da Copa Sul-Americana e em busca de um título inédito da Recopa, chega pressionado para a decisão. A equipe argentina soma dois empates e uma derrota nos últimos três compromissos, sequência que aumentou a cobrança por uma resposta imediata na final. Para o confronto, o técnico Mauricio Pellegrino deve ter praticamente força máxima à disposição.

Vale lembrar que a partida de volta está marcada para o dia 27, no Maracanã.

Flamengo: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo (De la Cruz), Lucas Paquetá, Arrascaeta, Everton Cebolinha (Carrascal); Pedro.

Lanús: Losada; Guidara, Carlos Izquierdoz, Dominguez, Sasha Marcich; Medina, Agustin Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Carrera; Rodrigo Castillo.

Desfalques

Flamengo

Saul e Jorginho estão lesionados, enquanto Plata cumprirá suspensão.

Lanús

Raúl Loaiza está machucado.

Quando é?

Data: quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio La Fortaleza - Buenos Aires, ARG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

LAN Outros FLA 0 1 Empate 1 Flamengo 3 - 0 Lanús

Lanús 1 - 1 Flamengo 1 Gols feitos 4 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 1/2

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis