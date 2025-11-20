Lanús x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Copa Sul-Americana 2025

Lanús e Atlético-MG decidem o título da Copa Sul-Amerciana 2025 na tarde deste sábado (22), às 17h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da ESPN na TV fechada, além do Disney+ e Paramount+ via streaming (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Após a derrota por 2 a 0 para o RB Bragantino no Brasileirão, o Atlético-MG volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Em busca do título inédito, o Galo teve sua melhor campanha em 2019, quando chegou à semifinal, mas acabou eliminado pelo Colón, da Argentina, nos pênaltis.
Nesta edição do torneio, o Atlético encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo H, com nove pontos, e precisou disputar os playoffs contra o Atlético Bucaramanga, avançando após vencer por 3 a 1 nos pênaltis. Nas oitavas de final, eliminou o Godoy Cruz com placar agregado de 3 a 1. Em seguida, superou o Bolívar por 3 a 2 no agregado nas quartas de final e, posteriormente, o Independiente del Valle por 4 a 2 na semifinal.
Para a final, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com Alan Franco, que sofreu uma lesão muscular na região do quadril. O jogador havia sido convocado pela seleção equatoriana, mas deixou o campo ainda aos 35 minutos do primeiro tempo na vitória por 2 a 0 sobre a Nova Zelândia.
Do outro lado, o Lanús busca seu segundo título da Sul-Americana. O clube argentino conquistou o troféu em 2013, ao derrotar a Ponte Preta por 3 a 1 no placar agregado. Na atual edição, eliminou o Central Córdoba nos pênaltis por 4 a 2 nas oitavas de final, o Fluminense por 2 a 1 no agregado nas quartas e o Universidad de Chile por 3 a 2 na semifinal. Na fase de grupos, terminou na liderança do Grupo G, com 12 pontos.
Lanús: Losada; Perez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio; Marcelino Moreno, Carrera e Castillo.
Atlético-MG: Everson; Saravia (Ruan), Vitor Hugo e Alonso; Fausto Vera (Igor Gomes), Alexsander e Arana; Bernard (Scarpa), Dudu e Hulk (Rony).
Desfalques
Lanús
Loaiza, Felipe Peña e Armando Méndez estão lesionados.
Atlético-MG
Alan Franco, Lyanco, Cuello e Júnior Santos estão no departamento médico.
Quando é?
- Data: sábado, 22 de novembro de 2025
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Estádio Defensores del Chaco - Assunção, Paraguai
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Classificação
