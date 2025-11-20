+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Copa Sul-Americana
team-logoLanús
team-logoAtlético-MG
Mounique Vilela

Lanús x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (22), no Estádio Defensores del Chaco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Lanús e Atlético-MG decidem o título da Copa Sul-Amerciana 2025 na tarde deste sábado (22), às 17h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da ESPN na TV fechada, além do Disney+ e Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 2 a 0 para o RB Bragantino no Brasileirão, o Atlético-MG volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Em busca do título inédito, o Galo teve sua melhor campanha em 2019, quando chegou à semifinal, mas acabou eliminado pelo Colón, da Argentina, nos pênaltis.

Nesta edição do torneio, o Atlético encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo H, com nove pontos, e precisou disputar os playoffs contra o Atlético Bucaramanga, avançando após vencer por 3 a 1 nos pênaltis. Nas oitavas de final, eliminou o Godoy Cruz com placar agregado de 3 a 1. Em seguida, superou o Bolívar por 3 a 2 no agregado nas quartas de final e, posteriormente, o Independiente del Valle por 4 a 2 na semifinal.

Para a final, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com Alan Franco, que sofreu uma lesão muscular na região do quadril. O jogador havia sido convocado pela seleção equatoriana, mas deixou o campo ainda aos 35 minutos do primeiro tempo na vitória por 2 a 0 sobre a Nova Zelândia.

Do outro lado, o Lanús busca seu segundo título da Sul-Americana. O clube argentino conquistou o troféu em 2013, ao derrotar a Ponte Preta por 3 a 1 no placar agregado. Na atual edição, eliminou o Central Córdoba nos pênaltis por 4 a 2 nas oitavas de final, o Fluminense por 2 a 1 no agregado nas quartas e o Universidad de Chile por 3 a 2 na semifinal. Na fase de grupos, terminou na liderança do Grupo G, com 12 pontos.

Lanús: Losada; Perez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio; Marcelino Moreno, Carrera e Castillo.

Atlético-MG: Everson; Saravia (Ruan), Vitor Hugo e Alonso; Fausto Vera (Igor Gomes), Alexsander e Arana; Bernard (Scarpa), Dudu e Hulk (Rony).

Escalações de Lanús x Atlético-MG

LanúsHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-3

Home team crestCAM
26
N. Losada
6
S. Marcich
13
J. Canale
24
C. Roberto Izquierdoz
4
G. Perez
39
A. Medina
10
M. Moreno
11
E. Salvio
30
A. Cardozo
23
R. Carrera
19
R. Castillo
22
Everson
16
Ruan
6
J. Alonso
14
Vitor Hugo
17
Igor Gomes
33
Rony
21
A. Franco
13
G. Arana
92
Dudu
11
Bernard
7
Hulk

3-4-3

CAMAway team crest

LAN
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Pellegrino

CAM
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Sampaoli

Desfalques

Lanús

Loaiza, Felipe Peña e Armando Méndez estão lesionados. 

Atlético-MG

Alan Franco, Lyanco, Cuello e Júnior Santos estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: sábado, 22 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Estádio Defensores del Chaco - Assunção, Paraguai

Retrospecto recente

LAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

CAM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

LAN

Outros

CAM

0

0

Empate

2

Vitórias

0

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
0/2
Ambos os times marcam
0/2

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

