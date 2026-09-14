"Dembélé? Sempre foi visto como um jogador talentoso. Já eu, sempre fui considerado o jogador escolhido. Cheguei ao topo diretamente e ainda jovem. Ele viveu uma trajetória diferente, por causa das lesões, mas conseguiu compensar isso muito bem". Assim falou Kylian Mbappé há alguns dias, ao comentar sobre a Bola de Ouro.

E, no âmbito de sua campanha para conquistar o prêmio da Bola de Ouro, o astro do Real Madrid não perdeu a oportunidade de gerar polêmica.

Depois de ter permanecido em silêncio até agora, Ousmane Dembélé, astro do Paris Saint-Germain, veio a público falar sobre suas chances de ser coroado com a Bola de Ouro de 2026.

Dembélé, vencedor da Bola de Ouro de 2025, após conduzir o Paris Saint-Germain à tríplice conquista da Liga dos Campeões da Europa, do Campeonato Francês e da Copa da França, voltou a figurar entre os candidatos ao prêmio em 2026, depois de o clube parisiense ter conquistado um segundo título na Liga dos Campeões da Europa.

O site Foot Mercato publicou as declarações de Dembélé, após a vitória do Paris Saint-Germain por 1 a 0 sobre o Brest.

Dembélé disse: "Não, sempre fui assim. Sempre me sentei no fundo da sala e trabalhei duro. Ao longo de toda a minha carreira, não disse uma única palavra, apenas trabalhei".

Em seguida, abordou as declarações de seu companheiro na seleção francesa e amigo de longa data, Kylian Mbappé, dizendo: "Nunca fui o jogador escolhido, trabalhei duro e fui recompensado em um ano excelente com o Paris. Este ano vamos ver, estou acompanhando tudo sem pressão. Vamos ver".

Todos terão de esperar até o próximo dia 26 de outubro, data da cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro de 2026.

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