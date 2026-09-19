Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Lamine Yamal gera polêmica após queda diante do Sevilla

Sevilla x Barcelona
Sevilla
Barcelona
La Liga
L. Yamal
Espanha

O confronto está pegando fogo

A queda de Lamine Yamal dentro ou próximo à área do Sevilla gerou polêmica durante o confronto entre as equipes, disputado no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

O astro do Barcelona caiu após tentar romper a defesa do Sevilla, pedindo a marcação de uma falta, mas o árbitro decidiu não marcar nada, e a partida seguiu em meio a um clima de forte disputa entre os dois times.

Por sua vez, o ex-árbitro espanhol Iturralde González discordou do protesto de Yamal, considerando que o contato não justificava a marcação de uma falta e afirmando, segundo o jornal "As": "Parece que ele finge cair sempre que sente um toque", antes de acrescentar que o contato ocorreu fora da área.

O lance aconteceu em uma partida marcada por emoção ofensiva, depois que o Sevilla abriu o placar em seu estádio, antes de o Barcelona conseguir o empate rapidamente por meio de Raphinha, que manteve seu brilho ofensivo nesta temporada e chegou a 10 gols nas primeiras 7 rodadas de LaLiga.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google