A queda de Lamine Yamal dentro ou próximo à área do Sevilla gerou polêmica durante o confronto entre as equipes, disputado no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

O astro do Barcelona caiu após tentar romper a defesa do Sevilla, pedindo a marcação de uma falta, mas o árbitro decidiu não marcar nada, e a partida seguiu em meio a um clima de forte disputa entre os dois times.

Por sua vez, o ex-árbitro espanhol Iturralde González discordou do protesto de Yamal, considerando que o contato não justificava a marcação de uma falta e afirmando, segundo o jornal "As": "Parece que ele finge cair sempre que sente um toque", antes de acrescentar que o contato ocorreu fora da área.

O lance aconteceu em uma partida marcada por emoção ofensiva, depois que o Sevilla abriu o placar em seu estádio, antes de o Barcelona conseguir o empate rapidamente por meio de Raphinha, que manteve seu brilho ofensivo nesta temporada e chegou a 10 gols nas primeiras 7 rodadas de LaLiga.