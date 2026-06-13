Lakja ridiculariza as alegações de que o Marrocos controla a CAF: “Acolhemos o que todos rejeitam”

Fouzi Lekjaâ, presidente da Federação Real Marroquina de Futebol, refutou as alegações em circulação de que o Marrocos teria ampla influência na Confederação Africana de Futebol (CAF).

Lakjaa afirmou, durante uma entrevista televisiva transmitida no programa “Maghreb”, na “Plataforma Al Jazeera 360”, que o Reino não possui nenhum funcionário ou representação efetiva nas comissões africanas, e que o que é descrito como “privilégios” se limita a sediar campeonatos que outros se recusam a organizar.

Ele acrescentou: “O Marrocos não possui nenhum funcionário na CAF, nem qualquer representação em suas diversas comissões”, negando categoricamente as alegações que falam de um domínio marroquino sobre os órgãos da federação continental, acrescentando em tom irônico: “De que influência vocês estão falando?”.

Lakjaa esclareceu que o que o Marrocos recebe da “CAF” consiste apenas em sediar eventos esportivos que ninguém deseja organizar, dizendo: “Os privilégios que a CAF nos concedeu em troca dessa influência consistem em o Marrocos sediar eventos que ninguém deseja organizar”.

Quanto à sua presidência da Comissão Financeira da CAF, Lakjaa afirmou que esse cargo lhe foi atribuído com base em sua experiência profissional no setor financeiro e não como resultado de influência política, enfatizando: “O Marrocos preside apenas uma comissão, que é a Comissão Financeira, e ela me foi atribuída em virtude da minha experiência profissional no setor financeiro”, antes de acrescentar com determinação: “E se isso for considerado influência, nem mesmo essa comissão se enquadra nessa classificação”, numa mensagem clara de que a competência profissional é o critério, e não a influência política.

O presidente da Federação Real Marroquina de Futebol concluiu suas declarações afirmando que essas alegações estão muito distantes da realidade, ressaltando que o Marrocos não participa da gestão nem é membro das comissões da Confederação Africana de Futebol da forma como é retratado.