Ladrões assaltam apartamento de Mahrez em Manchester

Bandidos levaram vários objetos de valor do jogador do Manchester City, que não estava em casa

A casa de Riyad Mahrez em Manchester foi assaltada assaltada na útima semana e o jogador do ficou sem objetos de grande valor. De acordo com o The Sun, os ladrões levaram três relógios de luxo (Richard Mile, Rolex Daytona e Rolex Day), cujo valor total é superior a 500 mil euros, e ainda 55 mil euros em dinheiro, pulseiras da Cartier e camisas de futebol raras, avaliadas em mais de 160 mil euros.

"Por volta das 17h da sexta-feira, 24 de abril, a polícia foi chamada para relatos de que quatro apartamentos separados haviam sido assaltados em um quarteirão do centro da cidade". O clube se recusou a comentar o incidente.

No momento do assalto, o jogador do City, que recebe cerca de 200 mil libras por semana, não estava em casa e o caso está sendo investigado pelas autoridades. Vale destacar que há cerca de um mês, a casa de Dele Alli, meia do , também foi assaltada e o jogador foi agredido pelos assaltantes.