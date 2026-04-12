لاعب برشلونة يؤكد توقعات فليك.. وبيرنال خارج الحسابات

Gerard Martín, jogador do Barcelona, confirmou as expectativas do seu treinador, Hans Flick, quanto à sua disponibilidade para o aguardado jogo contra o Atlético de Madrid, na próxima terça-feira, pela Liga dos Campeões, enquanto ficou confirmada a ausência do seu colega Marc Bernal.

Martín gerou preocupação ontem, sábado, depois de ter sido obrigado a deixar o relvado no intervalo do dérbi entre Barcelona e Espanyol, pela liga espanhola.

No entanto, o jornal “Sport” confirmou este domingo que ele não sofre de qualquer lesão e que a sua substituição foi apenas uma medida de precaução, prevalecendo um clima de tranquilidade no clube quanto à sua condição física.

Durante a sessão de recuperação de hoje, o lateral treinou separadamente no ginásio para reduzir a carga nas pernas, o que reforçou a probabilidade de que participe normalmente contra o Atlético de Madrid.

O plano é que ele se junte aos treinos coletivos na última sessão antes da viagem, para estar pronto para o jogo importante no qual o Barcelona precisa reverter o resultado, caso queira chegar às meias-finais da Liga dos Campeões.

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Flick já tinha tranquilizado os adeptos do Barça ontem, após a partida contra o Espanyol, ao mostrar otimismo em relação ao problema do jogador, quando disse: “Acho que não é uma lesão grave. Acho que ele pode jogar na terça-feira”.

Se não acontecer nada de imprevisto nos últimos momentos, todos os indicadores apontam para que ele esteja apto a ser titular diante do Atlético de Madrid.

Apesar de não poder formar dupla defensiva com Pau Cubarsí, que foi expulso no jogo da primeira mão, Martín é um forte candidato a aparecer na equipa titular como defesa-central.

Quanto a Marc Bernal, que se lesionou na semana passada, ainda não regressou aos treinos coletivos.

O clube continua a esperar pelo seu regresso após o jogo de terça-feira contra o Atlético de Madrid, já que não faz sentido apressar a sua volta ou arriscar antes de estar em plena condição.

O plano é que ele regresse na quarta-feira, para começar a preparação para o próximo jogo da liga, marcado para o dia 22 contra o Celta de Vigo, no estádio “Spotify Camp Nou”.