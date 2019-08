La Liga: Rodrygo, Lainez e os jovens para se ficar de olho em 2019/20

Enquanto Lionel Messi e João Félix devem dominar as manchetes, uma nova geração está pronta para entrar em cena

A temporada 2019-20 está prestes a começar, e os fãs estão ansiosos para ver as novas contratações milionárias de seus times. Mas talvez seja igualmente satisfatório para eles verem jovens jogadores crescerem em seus clubes e ganhar oportunidades nos grandes palcos.

Mas quem são os novos talentos que podem fazer a diferença desde a primeira rodada? A Goal traz para você uma lista dos melhores jovens que estão prontos para voar nesta temporada da .

Ander Barrenetxea |

Enquanto nomes como Martin Odegaard, Alexander Isak e Mikel Oyarzabal vão ser os mais falados quando falamos em promessas de La Real, talvez o mais talentoso jogador no elenco do time seja Barrenetxea.

Lembrando muito Antoine Griezmann no seu início de carreira, o jogador de 17 anos foi promovido ao time principal no ano passado mesmo sem jogar pelo time B. E marcou seu primeiro gol pelo clube contra o , já no fim da temporada.

Sergio Camello |

Demorou apenas 35 minutos em campo para Camello, de 18 anos, marcar seu primeiro gol como profissional no Atleti. E parece que nesta temporada o atacante está ainda mais pronto para receber mais oportunidades.

Simeone reforçou muito o ataque do time madrileno para esta temporada, mas o talento de Camello é tanto que não será surpresa se o vermos ganhando algumas chances de impressionar ainda mais no time principal.

Bryan Gil |

Mesmo sem começar nenhum jogo como titular na La Liga, o ponta Gil estava regularmente no banco do Sevilla na última temporada. Mas, entrando como reserva, já conseguiu deixar sua marca com um gol e uma assistência no principal campeonato europeu.

Com apenas 18 anos, ele terá que brigar por seu espaço com Monchi no time do técnico Julen Lopetegui.

Takefusa Kubo | Real Madrid

Apontado como uma grande promessa desde a época de La Masia, a famosa base do , o japonês Kubo foi forçado a voltar para o seu país em 2015.

E mesmo que o nível da seja o mesmo dos jogos que ele disputaria com o clube catalão, isso não impediu o atacante de receber oportunidades no time profissional. E ele se tornou um dos principais jogadores do .

Agora, ele está de volta a , mas desta vez ele será jogador do Real Madrid. Embora comece a temporada junto com o Castilla, Kubo fez grandes apresentações na pré-temporada do Real, mostrando estar pronto para jogar com Zidane.

Diego Lainez | Real Betis

O meio-campista mexicano pode encantar a Europa na sua segunda temporada com o .

O gol da vitória em sua estreia, na , deu uma pequena amostra do potencial do jogador de 19 anos. O clube está se preparando para ter uma linha ofensiva muito forte, que conta também com as novas contratações da equipe: Nabil Fekir e Borja Iglesias.

Lee Kang-in |

Eleito o melhor jogador da última sub-17, muitas expectativa se criou para a temporada de Lee com o Valencia.

Com 18 anos, ele já acumula três aparições na La Liga e duas na Europa League, vindo do banco de reservas. É o jogador que mais empolga os sul-coreanos desde o ídolo nacional Son, jogador do .

Victor Mollejo | Atlético de Madrid

Mesmo com somente 18 anos, Mollejo está no radar dos torcedores colchonero há algum tempo, mais precisamente desde sua estreia na pré-temporada de 2017-18.

O talentoso ponta está pronto para mostrar ao técnico Simeone que pode ser uma opção do ataque da equipe, já que o argentino planeja um novo esquema com 3 atacantes.

Rodrygo | Real Madrid

Quando o Real Madrid te contrata por 45 milhões de euros é normal que haja muita expectativa em cima de você. E esse é o peso que Rodrygo carrega na temporada do clube merengue.

Os torcedores do Real precisaram esperar um ano para ver Rodrygo com a camisa branca do clube, pois ainda não tinha a idade mínima para se transferir quando a negociação foi feita. Agora, ele espera seguir os passos de seu compatriota Vinícius Júnior e causar impacto no time principal em questão de meses.

Abel Ruiz | Barcelona

Uma das principais estrelas de La Masia é Ruiz, que tem seu nome veiculado como o sucessor de Luís Suárez na referência de ataque barcelonista. E já nesta temporada ele pode ser chamado para ser o reserva do uruguaio.

Com 19 anos, ele recebeu diversas propostas para sair, mas quis permanecer na Catalunha visando marcar seu nome em um dos principais clubes do mundo.

Ferran Torres | Valencia

De longe o mais experiente entre os jogadores da lista, em termos de jogos na La Liga, Torres apareceu na última temporada em quatro jogos como titular e sempre presente no banco como opção, ajudando o Valencia a assegurar o quarto lugar na tabela.

Agora com 19 anos, o meio-campista quer se tornar um titular absoluto no seu time já no começo na temporada.