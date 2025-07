Kylian Mbappé vai jogar pelo Real Madrid contra a Juventus nas oitavas de final do Mundial de Clubes?

Após se recuperar de uma gastroenterite, o camisa 9 merengue está de volta e tem grandes chances de estrear no Mundial já contra os italianos

O QUE ACONTECEU?

O francês, campeão do mundo em 2018, ficou de fora das três partidas da fase de grupos do torneio nos Estados Unidos. Isso por conta de um caso grave de gastroenterite aguda, que chegou a exigir tratamento hospitalar.

O CONTEXTO

Agora totalmente recuperado, o atacante de 26 anos está disponível para ser relacionado enquanto o Real Madrid tenta conquistar mais um título em sua vasta coleção.

O QUE XABI ALONSO DISSE?

O técnico Xabi Alonso comentou com os jornalistas sobre a situação do craque antes do duelo das oitavas de final, que acontece no Hard Rock Stadium, em Miami: "Kylian está bem agora e temos conversado todos os dias. Vamos falar com ele pela manhã para tomar a decisão final. Existe uma grande possibilidade de que ele faça sua estreia no Mundial de Clubes. Não sei por quanto tempo, mas é uma grande possibilidade.”

VOCÊ SABIA?

Xabi Alonso quer contar com Mbappé pela primeira vez e sabe da pressão que envolve comandar o Real Madrid, onde vencer é sempre uma exigência. Ele declarou: "Cada jogo agora é tudo ou nada. É uma grande partida e estamos nos preparando nas últimas semanas para esse momento. Estamos no mata-mata, oitavas de final, contra um grande time como a Juventus, então precisamos de uma atuação completa para avançar.”

“Esse torneio é diferente dos que costumamos disputar, mas o Real Madrid exige vitórias. Estamos na terceira semana juntos. Estou motivado, muito empolgado, mas há muitas coisas para lidar — jogadores, estrutura, e tudo depende de confiança para o futuro.”

“Estamos passando muito tempo juntos, o que tem ajudado a acelerar o processo. Está sendo desafiador. Com uma competição tão intensa em tão pouco tempo, é difícil implantar nossos princípios. Ainda estamos construindo conexões, mas chegou o momento de fazer acontecer.”

O QUE VEM POR AÍ PARA MBAPPÉ E REAL MADRID?

Mbappé marcou 43 gols em sua temporada de estreia como galáctico em Madri. Até conquistou a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental, mas viu os títulos nacionais e a Champions League escaparem sob o comando do ex-técnico Carlo Ancelotti.