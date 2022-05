Kylian Mbappé renova com o PSG? As novidades da novela

A novela sobre o futuro de Kylian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain, acaba de ganhar mais um capítulo. A mão do craque francês, Fayza Lamary, desmentiu o jornal Le Parisien sobre um possível acordo para renovação de contrato do jogador com seu atual clube.

Segundo o jornal francês, Mbappé teria aceitado a oferta de 50 milhões de euros por ano e mais 100 milhões e mbônus, com um acordo até 2024, do PSG.

A mãe do jogador, no entanto, enfatizou que a informação era "completamente falsa", garantindo que o jogador deve decidir seu futuro com calma para fazer a melhor escolha para carreira.

"Não há acordo em princípio com o Paris Saint-Germain (ou qualquer outro clube). As discussões sobre o futuro de Kylian continuam em um clima de grande serenidade para permitir que ele faça a melhor escolha, com respeito a todas as partes", escreveu ela em suas redes sociais.

Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties https://t.co/VHMTOENct1 — lamari fayza (@FayzaLamari) May 5, 2022

Mbappé tem apenas mais dois meses de contrato no Parque dos Príncipes. Diante disso, ele então estará sem qualquer contrato em alguns meses, com o Real Madrid observando atentamente essas movimentações.

A GOAL confirmou recentemente que o PSG intensificou as negociações para uma prorrogação de contrato, mas também que nenhum acordo foi alcançado ainda. Algo que a mãe do jogador também acaba de garantir publicamente.

Mbappé continua sendo o alvo número 1 dos Merengues. Ainda em abril, o jogador admitiu, no entanto, que ainda é possível que ele assine um novo acordo com o PSG.

Além disso, Mauricio Pochettino, técnico da equipe, também caminhou nesta direção na semana passada. Quando questionado se era possível que ele e Mbappé ainda estivessem no PSG na próxima temporada, o técnico argentino respondeu: "100% em ambos os casos".

Parece, portanto, que Mbappé está esperando o final da temporada para tomar uma decisão final sobre seu futuro.

O PSG ainda tem partidas para disputar na Ligue 1, contra Troyes, Montpellier e Metz, respectivamente. Com a camisa do time francês, o atacante marcou 167 gols e 84 assistências em 214 jogos disputados.