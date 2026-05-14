O Real Madrid se recuperou da derrota no El Clásico contra o FC Barcelona. Na noite de quinta-feira, a equipe de Álvaro Arbeloa venceu por 2 a 0 o já rebaixado Real Oviedo, com gols de Gonzalo García e Jude Bellingham. Com isso, o Real Madrid, que já está garantido na segunda colocação, chega a 80 pontos na LaLiga.

Kylian Mbappé, que retornou de lesão, começou no banco da equipe da casa. Federico Valverde continuava ausente devido a uma lesão na cabeça sofrida em uma briga com Aurélien Tchouaméni, enquanto Eduardo Camavinga — que na quinta-feira não havia sido convocado para a seleção francesa para a Copa do Mundo — estava sim no time titular.

Demorou um pouco para o jogo ganhar ritmo, mas, à medida que o primeiro tempo avançava, o Real Madrid criava cada vez mais chances. Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, Brahim Díaz, Vinicius Júnior e Camavinga, no entanto, desperdiçaram oportunidades de abrir o placar. Por outro lado, o Oviedo quase abriu o placar de forma surpreendente, quando Nacho Vidal chutou por cima da trave à queima-roupa.

Ambas as equipes pareciam ir para os vestiários no intervalo sem gols, mas, pouco antes do intervalo, García decidiu o contrário. O atacante de 22 anos aproveitou uma perda de bola do Oviedo para marcar com um chute de primeira: 1 a 0.

Talvez o ponto alto da partida tenha ocorrido aos 55 minutos. Santi Cazorla, agora com 41 anos, que parece estar prestes a encerrar a carreira como jogador profissional após esta temporada, entrou em campo pelo Oviedo, clube de sua infância. Isso gerou uma grande ovação em todo o Bernabéu.

Na fase seguinte, o Oviedo teve duas boas oportunidades de empate por meio de Alberto Reina e Vidal. No entanto, o empate não aconteceu. Pelo Real Madrid, Álvaro Carreras viu o goleiro Aarón Escandell fazer uma defesa.

A vinte minutos do fim, Mbappé, recuperado de uma lesão, entrou em campo, mas os torcedores do Real Madrid não ficaram nada contentes com isso: o astro foi recebido com uma vaia estrondosa. No entanto, ele acabou se mostrando importante para a equipe, pois, com uma assistência, permitiu que Bellingham marcasse o 2 a 0 no canto oposto. Esse também foi o placar final.