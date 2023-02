Kylian Mbappé já ganhou o prêmio The Best da Fifa?

Atacante, finalista ao prêmio da temporada 2022, já alcançou sua melhor posição no The Best, superando o quarto lugar de 2018

O prêmio The Best, entregue pela Fifa, entidade máxima do futebol, é uma das principais honrarias concedidas aos jogadores que se destacaram em uma temporada no futebol mundial. Como tal, alguns craques já foram escolhidos ao pódio da premiação ao longo dos últimos anos, outros, no entanto, como Kylian Mbappé, do Paris-Saint-Germain, ainda não receberam a oportunidade de coroar uma temporada com esse privilégio.

Mesmo assim, com destaque nas últimas temporadas do PSG e da seleção francesa, culminando no título da Copa do Mundo de 2018 e o vice-campeonato de 2022, Mbappé é considerado um dos principais jogadores du futebol e, sim, já foi indicado ao The Best de 2018, 2019, 2020, 2021 e, agora, em 2022.

Dentre essa indicações ao prêmio, Mbappé alcançou seu melhor lugar em 2018, sendo um quarto lugar, justamente pela conquista da Copa do Mundo, na Rússia, com a França. No entanto, não foi indicado entre os finalistas e perdeu o The Best para Luka Modric, do Real Madrid e da Croácia, então vice-campeã do Mundial.

Nesta edição da premiação, Mbappé também foi um dos indicados ao prêmio a partir de um lista preliminar divulgada, ainda em janeiro de 2023, por um colégio de ex-jogadores montado pela Fifa, levando em conta seu desempenho entre agosto de 2021 a dezembro de 2022, principalmente na Copa do Qatar.

Depois, em um novo corte da lista divulgada pela Fifa, o francês apareceu entre os três finalistas ao prêmio, com Lionel Messi, também do PSG e da Argentina, e Karim Benzema, do Real Madrid e também da França.

Agora resta saber se Kylian Mbappé será o escolhido para o The Best de 2022. De qualquer forma, independente da posição que termine, o craque já alcançou sua melhor colocação na história da premiação.