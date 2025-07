Kylian Mbappé é ironizado após publicar imagem bizarra com montagem de torcedores do Real Madrid em lance do gol de voleio no Mundial de Clubes

Mbappé publicou uma imagem curiosa de seu golaço contra o Dortmund, com a presença de torcedores do Real visivelmente mal inseridos na montagem

O QUE ACONTECEU?

Kylian Mbappé saiu do banco para marcar o terceiro gol do Real Madrid na vitória por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O francês protagonizou um lance espetacular ao acertar um voleio acrobático no ar.

O CONTEXTO

O Real levou um susto nos acréscimos mesmo depois do gol de Mbappé, já que o Dortmund marcou duas vezes após os 90 minutos. A equipe comandada por Xabi Alonso ainda teve Dean Huijsen expulso, mas conseguiu segurar a vitória por 3 a 2.

VOCÊ SABIA?

Mbappé comemorou bastante o gol, o primeiro dele no Mundial de Clubes. O camisa 7 ficou fora do início do torneio, nos Estados Unidos, por conta de uma doença.

CONTE-ME MAIS

O atacante vem mostrando suas habilidades nas redes sociais, mas a imagem que publicou dividiu opiniões por conta da edição. Muitos notaram que os rostos na arquibancada estão borrados e distorcidos, o que indica um trabalho de Photoshop mal feito.

O QUE VEM POR AÍ PARA KYLIAN MBAPPÉ?

Mbappé deve entrar em campo ainda mais motivado na próxima quarta-feira, quando o Real enfrenta o Paris Saint-Germain, seu ex-clube e atual campeão da Champions League, pela semifinal do Mundial.