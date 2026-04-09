Pau Cubarsí, o jovem defesa do Barcelona, admitiu a sua responsabilidade pela derrota da equipa catalã diante do Atlético de Madrid no jogo de ida dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Cubarsí recebeu cartão vermelho direto a poucos minutos do fim da primeira parte, após travar Giuliano Simeone, jogador do Atlético de Madrid, à entrada da área, deixando o Barça a jogar com 10.

Na sequência do livre concedido ao Atlético de Madrid após a expulsão de Cubarsí, Julián Álvarez conseguiu marcar para a equipa visitante, antes de a partida terminar com vitória dos “rojiblancos” por 2-0, o que complicou a situação dos “blaugrana” antes do jogo da segunda mão, na próxima terça-feira.

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Numa publicação nas suas contas nas redes sociais, o jovem defesa reconheceu que a sua equipa pagou o preço desse erro, dizendo: “Um único lance pode mudar o rumo do jogo e até do confronto inteiro. Isto é futebol, e eu assumo a responsabilidade pelo resultado”.

Acrescentou: “Ainda há muito por disputar neste confronto a duas mãos, e estamos mais unidos do que nunca. Somos uma só família, e sempre o provámos”.

Apesar do erro, Cubarsí mostrou confiança na capacidade da sua equipa para dar a volta ao resultado, afirmando: “Vamos continuar a avançar e, com trabalho e determinação, nunca vamos desistir”.

Cubarsí não comentou se a decisão da sua expulsão foi correta ou não, perante a polémica mediática em torno do lance.

Está previsto que o jovem defesa falhe o jogo da segunda mão, por suspensão.