Kvaratskhelia retribui o favor a Dembélé

Reina um clima de total estabilidade e harmonia nos bastidores do Paris Saint-Germain. Enquanto os debates e as especulações fervem há semanas em torno de quem é o melhor do mundo e merecedor de conquistar a Bola de Ouro em outubro, as estrelas do time da capital preferem prestar apoio mútuo entre si, longe das rivalidades individuais.

Longe das declarações contundentes feitas pela dupla brilhante Lamine Yamal e Kylian Mbappé, que reafirmaram merecer o prestigioso prêmio, Ousmane Dembélé optou por trilhar um caminho mais "elegante" e humilde. O atacante francês declarou, durante entrevista transmitida pela plataforma "Ligue 1+" na sexta-feira, que seu companheiro georgiano Khvicha Kvaratskhelia é o primeiro merecedor de vencer a Bola de Ouro.

A resposta não tardou a vir do craque georgiano, que estava ao lado do companheiro durante esse elogio. Questionado, por sua vez, sobre a identidade do jogador em quem daria seu voto neste ano, Kvaratskhelia respondeu com classe, afirmando que escolheria Dembélé, ao dizer: "Vou votar no Ous (Ousmane). Sua capacidade de liderar o time e sua determinação são extremamente importantes para nós, e estamos muito felizes por tê-lo conosco. É um jogador impossível de parar quando arranca com a bola".

Sobre os momentos mais marcantes do companheiro na última temporada, Kvaratskhelia acrescentou: "O pênalti que ele marcou diante do Arsenal foi um marco. Ele demonstrou naquele momento uma confiança prodigiosa, inacreditável", refletindo, nesse intercâmbio amistoso, a força da relação sólida e a extraordinária sintonia entre a dupla ofensiva parisiense.

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