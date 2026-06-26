Kvaratskhelia responde rapidamente a Dembélé

A seleção francesa goleou a Noruega (4 a 1), em uma partida em que Ousmane Dembélé teve um desempenho excepcional, marcando seu primeiro hat-trick com a camisa dos “Galo”, chegando ao seu décimo gol pela seleção e confirmando seu retorno ao auge da forma em uma noite repleta de criatividade e confiança.

Dembélé apresentou uma exibição impressionante, combinando velocidade, habilidade e eficácia, tornando-se a estrela mais destacada na vitória convincente da França.

O terceiro gol, marcado aos 78 minutos, teve um caráter humano especial, já que ele o dedicou ao amigo e companheiro de equipe no Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, em um gesto que gerou grande repercussão nas redes sociais.

A comemoração não foi comum; Dembélé optou por imitar o famoso gesto “gelo nas veias”, popularizado pelo jogador de basquete americano De’Angelo Russell, do Washington Wizards, colocando o dedo no braço em um sinal de calma e confiança sob pressão, antes de levantar as mãos para o céu, dedicando a comemoração ao seu companheiro georgiano, que costuma comemorar dessa maneira.

A resposta de Kvaratskhelia não demorou a chegar, por meio de sua conta oficial no Instagram, onde ele postou uma foto de Dembélé durante a comemoração, acompanhada de emojis que expressam gratidão e apreço, em um momento que reflete a profundidade da amizade que une os dois astros dentro e fora do campo.