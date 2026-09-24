Kvaratskhelia: graças a Enrique, tornei-me apto para treinar

Khvicha Kvaratskhelia se destacou fortemente no cenário do futebol de elite na última temporada, após o ponta georgiano se juntar ao Paris Saint-Germain durante a janela de transferências de inverno da temporada 2024-2025 por 85 milhões de euros. E embora a fase inicial de adaptação não tenha sido fácil, ele brilhou de forma notável em seu segundo ano na França, especialmente nos metros finais da temporada, tendo desempenhado um papel decisivo na trajetória de sua equipe rumo à conquista da Liga dos Campeões da Europa pelo segundo ano consecutivo.

Grande parte do mérito por isso se deve ao seu treinador, Luis Enrique, que goza de enorme apreço e amplos elogios do jogador apelidado de "Kvaradona".

A esse respeito, o jogador georgiano afirma: "Acho que aprendi muito com ele. Melhorei de forma notável — tanto no aspecto mental quanto físico — e minha compreensão do jogo também se aprofundou bastante sob sua supervisão e orientação".

E acrescentou, em tom de brincadeira, conforme noticiou o jornal "Sport": "Graças a tudo o que aprendi com ele, posso dizer que hoje estou qualificado para ser treinador eu mesmo", destacando a grande influência do técnico espanhol sobre seu desempenho.

E prosseguiu: "Estar com ele significa aprender algo novo todos os dias. Ele te transforma e te desenvolve nos aspectos mental, físico e psicológico. Ele te ensina lições constantemente para que você esteja sempre pronto. Se você tiver apenas um minuto para jogar, precisa estar preparado".

E completou: "Com Luis Enrique, você só precisa ouvir o que ele diz, seguir suas instruções e dar o seu máximo, 100%, dentro de campo".

Vale lembrar que Kvaratskhelia é um dos 30 indicados ao prêmio Bola de Ouro deste ano, ainda que suas chances de vencê-lo pareçam reduzidas, dada a presença de outros nomes de peso disputando esse prêmio prestigiado, como Lamine Yamal, Kylian Mbappé e Harry Kane.

Ainda assim, olhando apenas para os números, ele pode competir com qualquer jogador; afinal, tem em seu currículo 10 gols e 6 assistências na Liga dos Campeões da Europa, competição que conquistou depois de desempenhar um papel central nas duas partidas da semifinal diante do Bayern de Munique e na final diante do Arsenal.

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