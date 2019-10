Kroos e De Jong: motores de Real e Barcelona são os melhores passadores do Espanhol

Real Madrid e Barcelona são, respectivamente, líder e vice-líder e têm se beneficiado com a precisão de seus meias

Depois de um começo de temporada conturbada, e começam a entrar nos eixos e já estão nos lugares de costume: o topo da tabela. O Real Madrid é líder do certame, com 18 pontos em oito jogos, enquanto o Barça vem logo atrás, na segunda posição, com 16 pontos.

Muito desse sucesso pode ser explicado pelo jogo coletivo e por quem faz ele acontecer. Nesse caso devem ser notadas as figuras de Toni Kroos e Frenkie de Jong, que vêm sendo os melhores passadores de LaLiga e têm ajudado suas equipes a cumprir os objetivos.

Toni Kroos é um especialista em passar a bola e isso não é segredo para ninguém. Sua média de precisão de passes é sempre muito alta e o Real Madrid costuma funcionar bem quando Kross faz um bom jogo. Nessa temporada até aqui, o alemão acertou 502 dos 539 pases tentados, que dá uma precisão de 93.14% nos passes.

Já Frenkie de Jong vai conquistando cada vez mais seu espaço no disputado meio do Barcelona. Em oito partidas disputadas, o jovem holandês tentou 467 passes e acertou 434 deles, alcançando uma precisão de 92,93%, muito próximo do percentual do meia do Real Madrid.

Kroos se lesionou na partida contra o Granada e perderá a data Fifa com a seleção da . Isso deve ajudá-lo na recuperação para que consiga estar pronto para o clássico contra o Barça de De Jong.

O esperado confronto entre Barcelona e Real Madrid acontece no dia 26 de outubro, às 8h (de Brasília), no Camp Nou, pela 10ª rodada de LaLiga.