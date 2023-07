Krasnodar faz proposta por Luan, mas Palmeiras não quer vendê-lo

Presidente Leila Pereira não pretende se desfazer de Luan no mercado da bola; mandatária avisou sobre desejo ao clube russo e ao estafe do zagueiro

O Krasnodar, da Rússia, enviou uma proposta ao Palmeiras pela contratação do zagueiro Luan no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pela revista Placar. A GOAL apurou que a presidente Leila Pereira não pretende negociar o defensor.

Os valores ainda são mantidos em sigilo, mas não há interesse do clube em vendê-lo nesta janela de transferências. A diretoria, inclusive, já avisou isso aos russos e ao estafe do atleta.

O desejo da presidente Leila Pereira é manter todos os titulares – ao menos os principais nomes do elenco – em meio às investidas vindas do exterior. O mesmo aconteceu em consultas e propostas envolvendo o zagueiro Gustavo Gómez, que foi procurado pelo Al-Nassr, e o meia-atacante Raphael Veiga, que recebeu sondagens do mesmo Al-Nassr e do Al-Ittihad.

Luan tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2024. Ele renovou o compromisso com o clube em novembro de 2022, prorrogando o vínculo por mais 12 meses.

Luan é tratado como peça fundamental no elenco comandado por Abel Ferreira. Na atual temporada, ele fez 28 partidas, somando 2.253 minutos. No período, o jogador deu uma assistência e fez um gol.