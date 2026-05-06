Kraay revela quem, dentro do Feyenoord, não é fã de Robert Eenhoorn

O Feyenoord está em plena atividade para encontrar um sucessor para o diretor técnico e geral Dennis te Kloese, que deixará o De Kuip ao final desta temporada. No programa “Voetbalpraat”, fala-se bastante sobre a busca do clube de Roterdã pelo candidato ideal para essa função de grande responsabilidade.

No programa de entrevistas da ESPN, questiona-se se não seria mais lógico nomear primeiro um diretor geral. “Claro que essa é a ordem correta, mas acho que o Feyenoord simplesmente está com muita pressa”, analisa o ex-zagueiro Kees Luijckx.

“Em um mundo ideal, essa é a ordem correta”, acrescenta Kees Kwakman. “Mas muitas vezes nunca é o momento certo quando se procura pessoas para esse tipo de cargo. Geralmente, há algo errado.”

Para o cargo de diretor-geral, o ex-dirigente do AZ Robert Eenhoorn é um dos principais candidatos, como também sabe Hans Kraay Júnior. “Eu não ligo para ele propositalmente para falar sobre isso.” O analista quer, sim, comentar sobre Toon van Bodegom, presidente do conselho fiscal do Feyenoord. “Ele não está muito entusiasmado com ele. Mas eu diria que não se trata de quem é ou não simpático, e sim de quem é o melhor.”

Kraay tem informações sobre o principal candidato ao cargo de diretor técnico do Feyenoord. Dévy Rigaux, diretor esportivo do Club Brugge, está na pole position. “Martijn Krabbendam diz que ele já foi visto duas vezes com pessoas do Feyenoord. Parece que ele está bem visto por lá.”

O apresentador Yordi Yamali tem mais a dizer sobre Rigaux, cujo nome está ligado ao Feyenoord. “Ele interveio no Club Brugge naquela época. Nicky Hayen era o técnico na época e tirou o time do buraco. Mesmo assim, eles sentiam que as coisas estavam escapando. Enquanto o público ainda achava que não dava para dar certo, Ivan Leko foi contratado.”

“Depois disso, ele deixou bem claro em uma entrevista direta e contundente que é preciso estar sempre à frente nesse tipo de situação. Agora, há uma chance real de que eles sejam campeões”, acrescenta Yamali.

Para a função técnica, Oliver Ruhnert também está na mira, segundo informa o Feyenoord Transfermarkt no X. Ambos os candidatos foram abordados recentemente, enquanto, de acordo com as notícias, já há uma proposta concreta em cima da mesa. Ruhnert está atualmente sem clube após sua saída do 1. FC Union Berlin. Lá, ele atuou por anos em diversas funções, entre elas como diretor de futebol profissional e olheiro-chefe.