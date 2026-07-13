Kraay lança uma crítica devastadora: “Ele matou Cristiano Ronaldo!”

Hans Kraay Júnior critica duramente Roberto Martínez em sua coluna para a revista “Voetbal International”. Segundo o analista, o ex-técnico da seleção portuguesa lidou de forma extremamente inadequada com Cristiano Ronaldo.

Kraay viu Ronaldo, aos 41 anos, disputar a Copa do Mundo, que para Portugal terminou nas oitavas de final. Kraay não acha estranho que o atacante ainda esteja em atividade no mais alto nível nessa idade.

“O que eu acho ridículo, sim, é que ele foi totalmente mal utilizado neste Mundial. Se você já não tem mais velocidade e recebe a bola na linha do meio-campo todas as vezes, tendo depois que percorrer mais sessenta metros, eu teria perguntado ao Roberto Martínez: ‘Ei, não dá para fazer com que eu receba a bola uns quarenta metros mais à frente?’”, diz Kraay, sem entender nada do estilo de jogo adotado pelo técnico espanhol.

Kraay também destaca a capacidade de cabeceio de Ronaldo na área adversária. “Mas tenho a impressão de que Martínez ainda não sabe disso, pois na seleção de Portugal era proibido dar um cruzamento alto quando Cancelo ou Neto estavam na lateral direita, quase na linha de fundo.”

“E, por outro lado, Félix e Leão também nunca cruzavam a bola. Em outras palavras: Martínez acabou com Ronaldo”, critica Kraay, no final de sua coluna, voltando a atacar o técnico que deixou o cargo.

Martínez viu Portugal perder por 1 a 0 para a Espanha na semana passada, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Mikel Merino marcou o gol da vitória pouco antes do fim, o que eliminou Ronaldo e companhia.

Logo em seguida, Martínez decidiu deixar a seleção portuguesa. Jorge Jesus já foi nomeado para substituí-lo.