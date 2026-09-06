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imago-sport-1082419931.jpgANP
Rian Rosendaal

Traduzido por

Kraay fica perplexo ao ver imagens de Ter Stegen durante Ajax x PSV

Ajax
M. ter Stegen

Hans Kraay Jr. manifestou no Goedemorgen Eredivisie, de domingo, sua surpresa com o Ajax. O observador da Eredivisie viu o time da casa atuar de forma notavelmente lenta após o intervalo, justamente no momento em que o PSV vencia por 2 a 1.

“O Ajax fez um primeiro tempo bem bom. Foi um jogo delicioso. Em determinado momento, o PSV tem um controle razoável. E entre os minutos 70 e 80 o Ajax não passou do próprio campo com a bola”, assim começa o surpreso Kraay sua análise sobre Ajax x PSV.

“Eles estão perdendo por 2 a 1. E levam o tempo como se estivessem vencendo por 3 a 0”, conclui o analista ao ver imagens de jogadores do Ajax que, no próprio campo, trocam passes com paciência.

“Por que você não dá uma levantada na bola para a frente uma vez? Eu sei que o Leonardo não tem três metros e doze de altura, mas você também poderia ir para a frente de vez em quando, não? Assim você chega rápido ao gol do adversário”, deixa Kraay como conselho gratuito ao técnico do Ajax, Míchel.

“Mas tenho a impressão de que Ter Stegen acha tudo isso ótimo. Assim ele simplesmente ficou andando por dez minutos”, lamenta Kraay ao ver o goleiro do Ajax demorar para reiniciar o jogo.

Eredivisie
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Ajax
AJX

“Eu realmente achei inacreditável”, repete Kraay mais uma vez. “Eu acho uma festa que o Ter Stegen jogue aqui. Mas tenho a impressão de que ele não sabia que o Ajax estava perdendo por 2 a 1. Olha isso, cara.”

Apesar disso, Kraay gostou no sábado do clássico da Eredivisie na Johan Cruijff ArenA. “Durante uma hora, achei que foi um verdadeiro jogaço.”

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