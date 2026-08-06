Kompany responde com firmeza aos rumores sobre Olise: não é da conta de vocês

O belga Vincent Kompany, treinador do Bayern de Munique, respondeu aos rumores em torno do futuro do francês Michael Olise, jogador da equipe bávara, especialmente após o seu destaque na Copa do Mundo de 2026.

Olise se mostrou em grande forma na Copa de 2026, conseguindo dar 7 assistências (um recorde), durante a campanha da França, que terminou com a conquista do quarto lugar.

Diversos relatos da imprensa apontaram que o Real Madrid é um dos principais interessados nos serviços de Olise, e tentou contratá-lo durante a atual janela de transferências de verão.

Kompany afirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira, sobre a possibilidade de uma saída de Olise: "Esse assunto nunca foi levantado comigo".

Ao ser questionado sobre a disputa acerca da pensão da filha dele com a sua ex-namorada Fatima Zohra Ghazouani, o treinador belga acrescentou, conforme noticiado pela rede "Foot Mercato": "A vida privada permanece privada. Não é da conta de vocês. Ele está agora de férias e as merece".

Vale lembrar que Olise foi um dos principais destaques do Bayern de Munique na temporada passada, liderando a equipe bávara na conquista da tríplice coroa nacional, além de chegar às semifinais da Liga dos Campeões da Europa.