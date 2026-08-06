Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN Getty Images

Traduzido por

Kompany responde com firmeza aos rumores sobre Olise: não é da conta de vocês

Mercado da bola
Bayern de Munique
V. Kompany
M. Olise
Real Madrid
Alemanha
Bélgica
França
Espanha

O técnico belga comenta sobre a possibilidade de saída de seu astro

O belga Vincent Kompany, treinador do Bayern de Munique, respondeu aos rumores em torno do futuro do francês Michael Olise, jogador da equipe bávara, especialmente após o seu destaque na Copa do Mundo de 2026.

Olise se mostrou em grande forma na Copa de 2026, conseguindo dar 7 assistências (um recorde), durante a campanha da França, que terminou com a conquista do quarto lugar.

Diversos relatos da imprensa apontaram que o Real Madrid é um dos principais interessados nos serviços de Olise, e tentou contratá-lo durante a atual janela de transferências de verão.

Kompany afirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira, sobre a possibilidade de uma saída de Olise: "Esse assunto nunca foi levantado comigo".

Ao ser questionado sobre a disputa acerca da pensão da filha dele com a sua ex-namorada Fatima Zohra Ghazouani, o treinador belga acrescentou, conforme noticiado pela rede "Foot Mercato": "A vida privada permanece privada. Não é da conta de vocês. Ele está agora de férias e as merece".

Amistosos de clubes
Ferencváros crest
Ferencváros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Amistosos de clubes
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Leipzig crest
Leipzig
RBL

Vale lembrar que Olise foi um dos principais destaques do Bayern de Munique na temporada passada, liderando a equipe bávara na conquista da tríplice coroa nacional, além de chegar às semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google