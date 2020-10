Koeman: "Suarez poderia ter ficado e provado que eu estava errado"

Treinador do Barcelona insiste que uruguaio podia ter permanecido no clube e lamenta sua saída para o Atlético de Madrid

Ronald Koeman afirmou que Luis Suarez teve a chance de permanecer no , mas que optou pela transferência para o .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Depois de seis temporadas no Camp Nou, com um título de e quatro troféus da , o uruguaio foi um dos jogadores a deixar os culés. A transferência veio após as decepções da temporada 2019-20, marcada pela sonora goleada por 8x2 sofrida contra o de Munique, nas quartas da Champions.

Mais times

O treinador holandês disse que gostaria que Suarez tivesse optado pela permanência no clube, e que ele nunca foi "expulso" do Barcelona.

"Seria muito difícil que o Suarez seguisse como titular no time, e eu o informei disso. Ele não recebeu a notícia bem, mas a verdade é que eu nunca tive um problema pessoal com ele", disse Koeman ao NOS.

"Ele vinha treinando normalmente, com um bom desepenho. Quando ele decidiu sair eu disse: 'se quiser ficar terá espaço no grupo, então poderá me provar que eu estava errado'. Ele teve a oportunidade de permanecer".

"O clube decidiu que precisávamos rejuvenescer o elenco, e você pode ver isso refletido nas escalações. Ansu Fati sempre joga e tem 17 anos, Pedri tem 17 anos. Ronaldo Araujo tem 21 anos, Trincao participa muito e só tem 20 anos, e agora temos Sergino Dest com 19. São todos jogadores para o futuro".

Mais artigos abaixo

Estrela maior do Barcelona, Lionel Messi também ameaçou deixar o clube após o vexame contra o Bayern, mas terminou entrando em acordo com o clube para cumprir o seu contrato. O argentino chegou a usar o Instagram para criticar o Barcelona pelo tratamento dado a Luis Suarez.

No Atletico de Madrid, Suarez estreou com o pé direito, marcando dois gols e dando uma assistência na goleada por 6x1 contra o Granada, válida pelo Campeonato Espanhol. Nos jogos seguintes contra e , o uruguaio passou em branco, com dois empates por 0x0.