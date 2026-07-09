Koeman Júnior critica duramente Driessen após ataque ao pai

Ronald Koeman Júnior ficou bastante irritado recentemente com Valentijn Driessen. O chefe da seção de futebol do jornal *De Telegraaf* criticou duramente Ronald Koeman após a eliminação da seleção holandesa na Copa do Mundo, para grande irritação do goleiro do Telstar.

As imagens da coletiva de imprensa após o jogo Holanda x Marrocos, nas quais Driessen pressiona Koeman, serão exibidas nesta quinta-feira no Het Oranje Café. “Chega um momento em que você também se cansa disso. Eu vi na manhã seguinte e pensei: sem respeito, cara. Isso também te corrói como família. Qual é, cara.”

“Você pode criticar a formação e a maneira de jogar. Isso faz parte. Mas o tom... É meu pai, mas também é Ronald Koeman. Ele fez muito pela Holanda. Qual é!”, acrescenta o filho frustrado do ex-técnico da seleção.

As críticas contundentes tiveram grande impacto na família Koeman, reconhece o goleiro do Telstar. “Isso foi bem duro, sim, e difícil. Eu achei quase humilhante.”

Koeman Júnior, de qualquer forma, costuma se incomodar com as opiniões duras dos analistas de futebol. “Mas o que eu sempre acho chato é que todos aqueles ex-jogadores detestavam quando reclamavam deles antigamente. E agora fazem a mesma coisa.”

“Todos eles já passaram por isso e sabem como é desagradável. E para a família também. Mas, claro, eles também precisam ganhar a vida”, diz o goleiro, que, por outro lado, também sabe como as coisas funcionam no mundo do futebol.