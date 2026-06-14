"Koeman demonstra pânico ao passar repentinamente a atuar como atacante na seleção holandesa"

Valentijn Driessen e Mike Verweij fazem uma escolha clara entre Donyell Malen e Memphis Depay. A dupla de repórteres do De Telegraaf considera que o técnico Ronald Koeman deve simplesmente escolher Malen como atacante no primeiro jogo da Copa do Mundo contra o Japão, no domingo.

Koeman disse no sábado, em uma coletiva de imprensa, que Memphis “poderia começar”. Segundo Driessen, essa é uma observação reveladora do técnico da seleção. “Na minha opinião, isso é um sinal de que ele não vai começar como titular”, afirma ele no podcast Kick-Off.

Jogar Memphis diretamente na boca do lobo na Copa do Mundo é bastante imprudente, avalia Driessen. “O torneio dura mais do que apenas a partida contra o Japão. Você pode simplesmente começar com Donyell Malen. Ele também precisa manter uma certa confiança.”

“Não seria inteligente colocar Malen no banco agora. Pois isso pode abalar bastante a confiança dele. E mais tarde no torneio você provavelmente ainda vai precisar muito dele”, aconselha Driessen gratuitamente a Koeman.

Verweij concorda plenamente com o raciocínio de Driessen no que diz respeito a Memphis. “Em primeiro lugar, você corre o risco de sobrecarregar Memphis, pois ele não tem jogado muito ultimamente”, lembra o observador da seleção holandesa, referindo-se ao fato de que o atacante do Corinthians ficou dois meses afastado devido a lesões.

“Além disso, você dá um golpe enorme na autoconfiança de Malen se o deixar de fora agora. E, em terceiro lugar: como técnico da seleção, você também passa uma imagem de pânico se colocar Memphis de repente na ponta”, Verweij também acha que Malen deve atuar como ponta mais recuada no domingo à noite contra o Japão.

Malen não causou grande impressão nos amistosos contra a Argélia (derrota por 0 a 1) e o Uzbequistão (vitória por 2 a 1). Apesar disso, espera-se que o atacante da AS Roma entre em campo no Dallas Stadium, em Arlington.