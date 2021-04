KOEL Clubs FIFA 21: Confira o resumo da 6ª rodada e saiba onde assistir ao vivo

Time de FIFA 21 da Inter de Milão assumiu a ponta da competição,enquanto Bundled segue sem perder. Veja tudo o que rolou na rodada 6

Após o fim da 6ª rodada, KOEL Clubs 2021 tem um novo líder. Com a vitória sobre o Athletico Zombies por 5 a 2, a Inter de Milão assumiu a ponta com 31 pontos em 6 rodadas. Os italianos, porém, têm um jogo a mais que o Atlanta United.

Na ida, Lucas Tabata empatou com Antônio “atcGouvea” por 1 a 1. Na volta, Matheus Tracz marcou primeiro, foi com a vantagem para o intervalo, mas Pedro Resende mostrou porque é o 1º do Ranking Global Series. Virou a partida e venceu por 4 a 1.

Team Bundled ainda invicto

Foi por pouco, mas ainda não foi agora que o Team Bundled perdeu sua invencibilidade. A dupla formada por Erick Toniotti e Vinícius Rampazzo buscou um empate improvável por 4 a 4 com o Santos.

Na ida, Bruno Vecchia venceu Toniotti por 4 a 0 no confronto do PS4. Na volta, Rampazzo conseguiu devolver o placar contra Matheus Longaray, que vinha de três vitórias seguidas. A Bundled, que também tem 6 jogos, está com 2º com 29 pontos.

Grande estréia do nosso craque @miguelles_r10 com vitória na @koeloficial, sob o olhar do manager @titibles!



Parabéns Miguelles 🎯 pic.twitter.com/6i5uxZztmD — R10 Team (@R10team1) April 12, 2021

Lucas Miguelles, atleta do PS4 natural de Camaquã-RS, fez sua estreia pela R10 Team nesta rodada 6 da competição. E começou com o pé direito ajudando sua equipe a sair com a vitória. Ele bateu Gustavo Souza por 2 a 1 pela ida do confronto Black Dragons e R10. Na volta, Phzin e Lucas “RDZ” empataram em 4 a 4.

Confira os jogos da quinta na 7ª rodada da KOEL Clubs 2021: