KOEL Clubs 2021: Atlanta retoma a ponta e R10 goleia. Veja tudo o que rolou na rodada 8

Confira todos os momentos da última rodada e saiba como assistir aos confrontos desta quinta (22)

Após completar seu jogo atrasado (contra Central na rodada 6), e vencer o confronto da rodada 8, o Atlanta United conseguiu voltar à liderança da KOEL 2021. No último embate Paulo Neto venceu Gui Rissi (FMN Team) por 1 a 0. Enquanto Gabriel PN bateu Igor (FMN Team) por 3x1.

Logo atrás continua a Inter de Milão da dupla Pedro Resende e Lucas Tabata. Eles bateram a INTZ por 6 a 2 no agregado e continuam apenas dois pontos atrás do Atlanta.

Tabela após o final da 8° rodada 📄



O time do @ATLUTD retomou a ponta da tabela abrindo dois pontos de vantagem para a @Inter, segunda colocada. 🏆



Mais embaixo, o @ATHZombies segue sem conseguir a primeira vitória e amarga a lanterninha da competição 🔦 pic.twitter.com/CqJ1gOCXQP — KickOff Electronic League (@koeloficial) April 21, 2021

Cai um invicto

Vinícius Rampazzo era o único player invicto que tinha completado todas as rodadas na KOEL. Porém, o paulistano perdeu a marca ao ser derrotado por 3 a 2 frente à Felipe Leite, do Ceará. O confronto agregado entre Ceará e Bundled terminou com um empate por 3 a 3.

Liga bem representada

Neste último final de semana aconteceu o qualify V da América do Sul e o título ficou com dois players da KOEL. No PS4, Paulo Neto, sempre em boa fase, foi o grande campeão. Enquanto Felipe Leite ficou com a taça no Xbox.

Este foi o último qualify da temporada regular da FIFA. Agora, os players vão jogar os playoffs sul-americanos em busca de vagas no mundial, que será realizado em agosto.