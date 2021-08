KOEL 2021: Saiba tudo sobre as finais do torneio de FIFA 21

Principal competição de FIFA do Brasil chega a sua final. Veja onde assistir e quem participará do evento

Preparem seus controles porque está chegando a KOEL Finals! O evento final da KOEL vai acontecer no próximo dia 28 de agosto, na Max Arena em São Paulo, com os melhores clubes brasileiros da temporada. Aliás, este é o único evento presencial de FIFA na temporada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após três splits de competições, oito times se classificaram. São eles: Atlanta, Bundled, Inter de Milão, R10 Team, MGCF, Cruzeiro, SPQR e Lima Esports. Emparelhados em chaves, vão se enfrentar em busca do título. A mecânica de disputa é a tradicional da KOEL: jogo de ida no ps4 e jogo de volta no xbox.

Além do cobiçado troféu de campeão, também será coroado o MVP das finais e o MVP da temporada, que recebe um anel especial, inspirado na NBA. Na temporada passada, a Black Dragons foi a campeã, tendo Dudu Oller como MVP do Finals e Klinger Castro como MVP da temporada completa.

Além da premiação corriqueira aos concorrentes, dessa vez a KOEL vai premiar os espectadores também. Qualquer um pode concorrer ao sorteio de PS5 + FIFA 22 dado pela liga. Basta acessar ao site “https://giv.gg/MD2Ilu” e seguir todos os passos. O sorteio será feito ao vivo no evento.

Para ficar de olho

Com o cancelamento da Copa do Mundo de seleções e individual pela EA Sports, a KOEL é de fato a última chance de glória na temporada para os players. Por isso, os 16 participantes vão jogar suas últimas fichas aqui.

No Atlanta, campeão do SPLIT 1, o destaque é Paulo Neto. O fenômeno de Caruaru é o único player que ia disputar as duas competições canceladas.

Na Bundled, vice do SPLIT 2, vale ficar de olho em Vinícius Rampazzo. Ele teve um grande desempenho individual durante o ano todo (4º melhor na KOEL) e vai disputar seu primeiro torneio presencial da carreira.

Na Inter de Milão, vice do SPLIT 1, não tem como não prestar atenção em Pedro Resende. Uma das lendas do cenário brasileiro de FIFA vem de três títulos individuais da temporada, mas depois de ser eliminado precocemente nos Playoffs, vem com “sede de vingança”.

O R10 Team, vem embalado pelos títulos do SPLIT 2 e 3. Matheus MH vem muito bem, mas PHzin vive um momento especial. Aliás, ele é o player, numericamente, com o melhor desempenho individual do KOEL Clubs.

Na MGCF, o destaque é Gabriel Crepaldi. O fenômeno do PS4 é o atual campeão dos Playoffs da América do Sul, mas ainda não disputou a KOEL este ano. Vai fazer sua estreia justamente no FINALS.

No Cruzeiro, Lucas Miguelles vem numa fase incrível. Ele tem vencido vários torneios e copas menores do cenário no último mês. Esse ritmo e confiança podem fazer a diferença no dia 28.

Na SPQR, toda a atenção está voltada para Felipe Alabinha. Ele venceu os últimos dois torneios individuais no XBOX feitos pela EA Sports (Qualify 5 e Playoffs).

A Lima conquistou a última vaga, chega como azarão, mas é bom ficar de olho também. Principalmente em Guilherme Morgado. Com muita experiência em presenciais, o carioca pode surpreender.

Informações gerais

KOEL FINALS - 28 de agosto de 2021

MAX ARENA, SÃO PAULO

Hora de início: a confirmar

Duração esperada: + de 8 horas de transmissão

Onde assistir: Twitch.tv/koel e no YouTube do DAZN

Narração e comentários de Fefux Ribeiro, Júnior Blazhe, Rodrigol e Samuel “Milionário do UT”