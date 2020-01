Kobe Bryant será homenageado com faixa e minuto de silêncio pelo Milan

Em partida diante do Torino, os Rossoneri farão homenagem ao astro: ele era torcedor do clube

Depois da tragédia que tirou a vida de Kobe Bryant e sua filha Gianna, o " target="_blank">mundo inteiro se uniu para homenagear um dos maiores esportistas da história. No futebol, não é diferente: o será mais um dos clubes que celebrará a vida do jogador.

Acompanhe o Milan na Serie A ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

Na partida diante do Torino, pela Copa da , que acontece nesta terça-feira, às 16h45 (de Brasília), a equipe realizará homenagens à Kobe: além do tradicional um minuto de silêncio, todos os jogadores entrarão com faixas pretas nos braços, lamentando a morte do jogador que usava a camisa 24. A (que organiza a competição) aprovou a medida.

Kobe gostava de futebol e era torcedor do Milan: o astro passou boa parte de sua infância na Itália, já que seu pai (também jogador de basquete), atuou no país durante algum tempo. Em entrevista ao jornal inglês Independent, o atleta lembrou deste período.

"Eu cresci como torcedor do Milan. Eu vivia na cidade junto com Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Paolo Maldini, Franco Baresi. Me apaixonei por esse time. Meu ídolo era Van Basten, ele era perfeito, o atacante mais completo que já vi." declarou Kobe em 2016.

Assim, quando o Milan entrar em campo nesta terça-feira, em partida que você vê com exclusividade no pelo DAZN, a equipe estará homenageando aquele que foi um dos maiores da história do esporte - além de ser um de seus torcedores mais célebres.