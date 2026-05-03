Kluivert à Koora: A Holanda chegará às quartas de final da Copa do Mundo... e esta seleção é a que está mais perto do título

Patrick Kluivert, ex-atacante da seleção holandesa, revelou suas previsões sobre o destino da seleção, comandada por Ronald Koeman, na Copa do Mundo de 2026, que será realizada no próximo verão nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção holandesa joga no Grupo F, que também inclui Suécia, Japão e Tunísia. A equipe laranja estreia na Copa do Mundo enfrentando o Japão no próximo dia 14 de junho.

A seleção holandesa nunca conquistou o título da Copa do Mundo, apesar de ter chegado à final três vezes.

Kluivert participou da edição de 1998 com uma geração forte, e a seleção holandesa esteve perto de chegar à final, mas foi eliminada nas semifinais pelo Brasil após a derrota nos pênaltis, em partida na qual o ex-atacante marcou um gol.

No total, Kluivert disputou 79 partidas internacionais em todas as competições, nas quais marcou 40 gols e deu 7 assistências.

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Quando questionado sobre suas expectativas para a seleção holandesa na Copa do Mundo, Kluivert disse, em entrevista à Koora: “Acho que a seleção holandesa está muito forte no momento. Se olharmos para o ranking da FIFA, ela está entre as seis melhores do mundo, mas, considerando os jogadores da seleção e os clubes em que atuam, acredito que ela pode estar entre as seleções que chegarão às quartas de final, se tudo correr bem”.

E acrescentou: “Com a presença da Argentina, do Brasil, da Espanha e da França, e entre essas grandes seleções, a Holanda é uma das equipes a serem temidas na Copa do Mundo. E acredito que ela pode chegar, no mínimo, às quartas de final”.

A seleção holandesa chegou às quartas de final da Copa do Mundo de 2022, antes de ser eliminada com dificuldade pela Argentina, em uma partida decidida pelos companheiros de Lionel Messi nos pênaltis, após um empate de 2 a 2 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Sobre o principal candidato à conquista da Copa do Mundo de 2026, o ex-jogador holandês explicou: “É difícil escolher uma única seleção, mas entre Argentina, França e Brasil, há muitas seleções fortes... No entanto, acredito que a França tem boas chances”.

Sobre suas previsões para o artilheiro do torneio, ele disse: “Talvez seja Harry Kane (atacante da seleção da Inglaterra)”.

Fiquem ligados para a entrevista completa de Kluivert com a Koora