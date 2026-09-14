Jürgen Klopp, técnico da seleção da Alemanha, sofreu um golpe precoce antes do anúncio da convocação da Mannschaft para os confrontos contra Holanda, Grécia e Sérvia na Liga das Nações.

O site Foot Mercato informou que Assan Ouédraogo, estrela do Leipzig, pode desfalcar o primeiro teste de Jürgen Klopp à frente da seleção alemã.

O meio-campista, de 20 anos, sofreu uma nova lesão no ombro durante a grande vitória do Leipzig sobre o Hamburgo, por 5 a 0, no último domingo.

O jovem jogador começou a partida como titular, mas foi obrigado a deixar os companheiros já aos 35 minutos, após um choque com Albert Grønbæk.

Essa lesão surge como um novo e duro golpe no momento em que Klopp se prepara para revelar sua primeira convocação com a seleção alemã, na próxima quinta-feira.

A lesão gera grande preocupação no Leipzig, pois pode estar relacionada à mesma contusão que afastou Ouédraogo dos gramados durante todo o mês de agosto passado.

Martín Demichelis, técnico do Leipzig, afirmou: "Acho que é a mesma lesão. As coisas não parecem promissoras. Precisamos dele. É um talento incrível, tanto para a Alemanha quanto para o nosso clube".

O meio-campista vem sofrendo com lesões de forma recorrente desde que chegou ao Leipzig em 2024, já tendo ultrapassado mais de 380 dias de ausência, e desta vez também pode ser obrigado a ficar afastado dos gramados por várias semanas.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora