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Klopp recebe golpe precoce antes do anúncio da lista da Alemanha

Leipzig x Hamburgo
Leipzig
Hamburgo
Bundesliga
Alemanha
J. Klopp
F. Ouedraogo
Alemanha

Jürgen Klopp, técnico da seleção da Alemanha, sofreu um golpe precoce antes do anúncio da convocação da Mannschaft para os confrontos contra Holanda, Grécia e Sérvia na Liga das Nações.

O site Foot Mercato informou que Assan Ouédraogo, estrela do Leipzig, pode desfalcar o primeiro teste de Jürgen Klopp à frente da seleção alemã.

O meio-campista, de 20 anos, sofreu uma nova lesão no ombro durante a grande vitória do Leipzig sobre o Hamburgo, por 5 a 0, no último domingo.

O jovem jogador começou a partida como titular, mas foi obrigado a deixar os companheiros já aos 35 minutos, após um choque com Albert Grønbæk.

Essa lesão surge como um novo e duro golpe no momento em que Klopp se prepara para revelar sua primeira convocação com a seleção alemã, na próxima quinta-feira.

A lesão gera grande preocupação no Leipzig, pois pode estar relacionada à mesma contusão que afastou Ouédraogo dos gramados durante todo o mês de agosto passado.

Martín Demichelis, técnico do Leipzig, afirmou: "Acho que é a mesma lesão. As coisas não parecem promissoras. Precisamos dele. É um talento incrível, tanto para a Alemanha quanto para o nosso clube".

O meio-campista vem sofrendo com lesões de forma recorrente desde que chegou ao Leipzig em 2024, já tendo ultrapassado mais de 380 dias de ausência, e desta vez também pode ser obrigado a ficar afastado dos gramados por várias semanas.

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