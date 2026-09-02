Jürgen Klopp, técnico da seleção alemã, entrou em cena para tentar convencer o marroquino Younes Ebnoutalib, estrela do Eintracht Frankfurt, a defender a Mannschaft em vez de Marrocos.

A rede "Sky Sports" informou que Klopp fez uma visita ao Eintracht Frankfurt, e as imagens divulgadas pelo clube em seus canais mostraram, entre outras coisas, uma conversa entre Klopp e Ebnoutalib.

De acordo com informações da Sky Sports, já teria ocorrido uma longa conversa entre Klopp e o jogador de 22 anos, que também pode atuar por Marrocos.

Dizem que Klopp admira bastante as qualidades de Ebnoutalib e quer convencê-lo a jogar pela seleção alemã.

Younes Ebnoutalib nasceu em Frankfurt, tem mãe alemã e pai marroquino, e por isso tem o direito de defender a seleção alemã. Ele já havia sido convocado anteriormente para a seleção de Marrocos sub-15.

Younes Ebnoutalib iniciou a nova temporada do Campeonato Alemão marcando um hat-trick contra o Union Berlin, na partida que terminou empatada em 3 a 3.

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