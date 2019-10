Rodrygo e Willian dentro e Neymar fora: os convocados da seleção para pegar Argentina e Coreia

Tite divulga a lista da seleção brasileira para enfrentar amistosos em novembro. Equipe será reforçada por atacantes do Real Madrid e do Chelsea

Tite divulgou, na manhã desta sexta-feira (25), a lista de convocados para enfrentar e em amistosos no decorrer de novembro. Neymar está fora da convocação por causa de uma lesão sofrida na última data Fifa. As novidades são Rodrygo, do , e Willian, do .

A seleção brasileira entrará em campo duas vezes nesta data Fifa. O primeiro jogo será diante da Argentina, em 14 de novembro, no Estádio Universitário Rei Saud, em Riad, na . O segundo jogo acontecerá em 18 de novembro, no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Unidos.



(Foto: Getty Images)

Estes serão os dois últimos amistosos do na atual temporada. A equipe nacional entrou em campo quatro vezes desde a final da . O time empatou com , e e perdeu para o .

Veja a lista de convocados:

Goleiros

Alisson ( )

Ederson ( )

Daniel Fuzato ( )

Laterais

Danilo ( )

Emerson (Real Betis)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi ( )

Zagueiros

Thiago Silva ( )

Éder Militão (Real Madrid)

Felipe (Atlético de Madrid)

Marquinhos (PSG)

Meio-campistas

Arthur ( )

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Lucas Paquetá ( )

Douglas Luiz ( )

Philippe Coutinho ( )

Atacantes

David Neres ( )

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Richarlison ( )

Rodrygo (Real Madrid)

Willian (Chelsea)