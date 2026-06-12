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Inside Brazil's Main Training Camp for FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Klopp demonstra seu receio em relação ao início da Copa do Mundo

México x África do Sul
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J. Klopp
México
África do Sul
Alemanha

Jürgen critica o México e a África do Sul!

O técnico alemão Jürgen Klopp demonstrou grande insatisfação com o nível técnico apresentado pelas seleções do México e da África do Sul na partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, afirmando que o confronto não esteve à altura do evento mundial tão aguardado.

Durante sua participação como analista técnico na rede alemã MagentaTV, o ex-técnico do Liverpool, do Borussia Dortmund e do Mainz dirigiu críticas severas a ambas as equipes, considerando que o desempenho tático foi extremamente fraco, especialmente por parte da seleção mexicana.

Klopp disse que a cena da expulsão do zagueiro César Montes reflete claramente o que aconteceu durante toda a partida, acrescentando: “Essa cena resume todo o jogo. O desempenho tático foi péssimo, e nenhuma das seleções conseguiu apresentar um bom nível”.

O atual presidente do setor de futebol do Red Bull também destacou os problemas defensivos enfrentados pelas duas equipes, explicando que a falta de organização e posicionamento adequado foram os principais pontos negativos da partida, segundo o jornal espanhol “As”.

Ele acrescentou: “As duas seleções deveriam ter sido mais coesas na defesa. As distâncias entre o jogador que disputava a bola e o próximo jogador capaz de intervir eram muito grandes, o que resultou em amplos espaços que os jogadores exploraram repetidamente.”

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Klopp abordou a cena da expulsão de Montes, considerando que ela revelou uma falha tática evidente na seleção mexicana, e disse: “Você estava jogando com onze jogadores contra apenas nove e, de repente, se viu exposto a um contra-ataque. Por que isso aconteceu? Porque a linha defensiva estava recuada de forma exagerada. Esse problema esteve presente durante toda a partida, mas a África do Sul não conseguiu explorá-lo da maneira necessária.”

No mesmo contexto, Thomas Müller, ex-estrela do Bayern de Munique e atual jogador do Vancouver Whitecaps, participou da análise da partida em sua função de comentarista técnico no mesmo canal, concordando com as críticas de Klopp e considerando que a seleção mexicana não sofreu nenhuma pressão real que a obrigasse a apresentar um desempenho melhor.

Müller disse: “É lamentável que o México nem tenha sido forçado a jogar no seu melhor. No primeiro tempo, teve a oportunidade de exercer alta pressão e marcar o segundo gol logo no início, mas não aproveitou isso”.

E acrescentou: “O fato de o México não ter sido punido por esses erros se deve à falta de capacidade da seleção sul-africana para explorar os pontos fracos que ficaram evidentes durante a partida”.

Müller concluiu sua análise enfatizando que a partida de abertura não atingiu o nível esperado de um torneio do porte da Copa do Mundo, observando que ambas as seleções perderam a chance de causar uma boa impressão no início de suas jornadas na competição.

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