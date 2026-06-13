Klopp critica duramente a Fifa: o futebol tornou-se refém dos “escritórios com ar-condicionado”

Em uma crítica mordaz e sem precedentes, Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, lançou um ataque violento contra a Federação Internacional de Futebol (FIFA), acusando-a de transformar a Copa do Mundo de 2026, que será realizada na América do Norte, em “refém nas mãos dos anunciantes”; devido às pausas obrigatórias para hidratação, que ele descreveu como “barreiras publicitárias” que interrompem o fluxo das partidas.

Segundo reportagem do canal alemão “ZDF”, Klopp reforçou suas críticas contundentes às novas regras impostas pela Fifa, afirmando que essas pausas não atendem aos interesses dos jogadores, como se promove, mas são exploradas principalmente para exibir anúncios comerciais.

Klopp disse: “O futebol está refém nas mãos de dirigentes entrincheirados em escritórios com ar-condicionado”, antes de direcionar suas críticas diretamente aos anúncios, acrescentando: “É um escudo para proteger os jogadores, uma espada nobre contra o calor e uma gaiola dourada construída para os patrocinadores”.

O técnico alemão lançou uma pergunta filosófica incisiva, dizendo: “Quem a Copa do Mundo realmente serve? A torcida? Os jogadores? Ou os anunciantes?”, em uma clara referência à priorização dos interesses comerciais em detrimento dos aspectos esportivos e humanos do torneio mais importante do mundo.

Klopp usou uma metáfora elocuente para descrever o que está acontecendo, dizendo: “Uma partida da Copa do Mundo deveria fluir como um rio. Em vez disso, construímos barragens no meio para que os anúncios passem por elas”, em uma crítica direta à interrupção do ritmo das partidas em favor dos intervalos comerciais.

As declarações de Klopp surgem em meio a crescentes críticas dirigidas à Fifa sobre as novas decisões aplicadas na Copa do Mundo de 2026, que incluem intervalos obrigatórios durante as partidas sob o pretexto de proteger os jogadores do calor intenso, enquanto muitos veem isso como uma oportunidade para exibir mais anúncios comerciais e gerar receitas adicionais para os patrocinadores.