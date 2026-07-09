Klopp concorda em comandar a seleção alemã até 2030

O alemão Jürgen Klopp está prestes a assumir o comando da seleção de seu país na próxima fase, após a saída do técnico Julian Nagelsmann do cargo, na sequência da eliminação da Copa do Mundo de 2026.

A seleção alemã foi eliminada precocemente da Copa do Mundo de 2026, mais precisamente nas oitavas de final, após perder para o Paraguai nos pênaltis.

Além da Copa do Mundo atual, a seleção alemã não conseguiu passar da fase de grupos nas duas últimas edições, em 2018 e 2022, embora tenha conquistado o título em 2014.

Após a demissão de Nagelsmann, a Federação Alemã de Futebol iniciou conversas com Jürgen Klopp sobre a possibilidade de ele suceder o técnico de 38 anos.

De acordo com a rede “Sky Alemanha”, Klopp assinará um contrato válido até 2030 como técnico da seleção alemã, se tudo correr conforme o planejado.

As negociações finais entre a Federação Alemã de Futebol e o ex-técnico do Liverpool estão previstas para ocorrer em Nova York neste fim de semana.

A emissora indicou que a saída de Klopp do cargo de diretor de futebol global da Red Bull é considerada um trâmite formal e será concluída assim que seu acordo com a Federação Alemã de Futebol for finalizado.

Klopp deixou o cargo de técnico do Liverpool ao final da temporada 2023-2024 e assumiu o cargo de diretor de futebol global da Red Bull em janeiro de 2025.