Klopp admite que Liverpool vai atrás de zagueiro no mercado

Lesões de Fabinho e Matip fazem os Reds voltarem suas atenções para a contratação de um zagueiro até o fim da janela de transferências de janeiro

O Liverpool segue tendo problemas com lesões na temporada, especialmente para o setor defensivo. Por isso, Jurgen Klopp admitiu nesta sexta-feira (29) que os Reds vão tentar contratar mais um zagueiro antes do encerramento da janela de transferências de janeiro, na próxima segunda.

O Liverpool voltou a vencer na Premier League, batendo o Tottenham por 3 a 1, e se colocou novamente na briga pelo título inglês. No entanto, nem tudo foi positivo durante a partida desta quinta. Joel Matip, um dos poucos zagueiros que estavam disponíveis no elenco, sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo e foi substituído no intervalo. Ainda não existe um tempo predeterminado para sua recuperação.

Além dele, Fabinho, volante de origem que vem atuando na zaga neste momento de necessidade, também não pôde ir a campo por conta de uma contusão muscular e será desfalque novamente no final de semana, quando os Reds encaram o West Ham.

A dupla se junta a Virgil Van Dijk, um dos grandes nomes da equipe, que sofreu séria lesão no joelho no ano passado, e Joe Gomez. Os dois devem retornar apenas na próxima temporada. Com tantos problemas, Klopp está sem suas quatro primeiras escolhas para montar o sistema defensivo.

Dessa forma, Henderson terá que seguir atuando como zagueiro, provavelmente ao lado do jovem Nathaniel Phillips, formando aquela que seria a 13ª dupla de zaga diferente do Liverpool em 21 partidas da Premier League na temporada.

"Não sei, mas vamos tentar [contratar um zagueiro]. Seria engraçado se você pensasse que o Liverpool está bem com a situação, que não nos importamos. Vamos tentar, mas como você sabe, não há nada a dizer até que algo aconteça. Veremos”, comentou o treinador.

A declaração de Klopp representa uma mudança significativa em relação a seus comentários no início do mês, quando ele sugeriu que “não era provável” qualquer contratação no mês de janeiro.

"Meus pensamentos não mudaram, minhas palavras podem ter mudado! Tudo é de longo prazo. OK, exceto se trouxermos um jogador [emprestado] pelos próximos seis meses ou algo assim. Trata-se de uma solução e é nisso que estamos trabalhando", acrescentou.

Por fim, Klopp deixou claro que, apesar da necessidade de fazer contratações, o Liverpool não irá fazer loucuras no mercado e irá ponderar bem as opções que existem neste momento, para não dar nenhum passo em falso.

"Não tenho certeza se há um zagueiro de 80 milhões de libras disponível no momento. Não tenho certeza se as equipes gostariam de vendê-los agora. Claro, precisamos encontrar o jogador certo. Isso está claro. E precisa se adequar à nossa situação financeira. Isso também está claro", completou.