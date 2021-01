Liverpool se recoloca na luta pelo título inglês; velhas armas acabam com jejum incomum

Time de Jürgen Klopp ficou um mês e um dia sem marcar um gol sequer na Premier League, mas vitimou pesadamente o Tottenham de José Mourinho

Nessa quarta-feira (28), o Liverpool viajou a Londres e saiu com uma vitória importante. O time de Jürgen Klopp venceu o Tottenham Hotspur por 3 a 1 e se colocou novamente como postulante ao título da Premier League. Por incrível que pareça, os Reds, atuais campeões da campeonato inglês, ficaram um mês sem balançar as redes no certame. Velhos conhecidos foram a solução para esse jejum incomum.

O Liverpool mandou no jogo desde o começo, mesmo com a partida sendo na casa dos Spurs. Os jogadores mais importantes dessa vitória foram aqueles que brilharam na temporada de título dos Reds, mas que vinham em baixa: Roberto Firmino, Alexander-Arnold e Sadio Mané anotaram os gols dos visitantes. Salah também balançou as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR.

A última vitória do time de Klopp na Premier League tinha sido em 19 de dezembro, quando os Reds fizeram 7 a 0 no Crystal Palace, do 'vovô' Roy Hogdson. Desde aquela partida, foram cinco partidas sem vitória e apenas um gol marcado.

Esse único gol veio dos pés de Sadio Mané, em 27 de dezembro, quando ocorreu o surpreendente empate do Liverpool com o West Bromwich. Nesse meio tempo, a equipe marcou seis gols, mas todos eles na Copa da Inglaterra. Na Premier League, a seca dava as cartas, e junto com ela parecia vir o fim do sonho do bicampeonato da competição.

A boa vitória - e boa performance - diante dos Spurs de Mourinho serve para trazer de volta a confiança a Anfield e agora o time de Klopp quer mais uma vez voltar ao topo da tabela, que conta com os rivais de Manchester duelando pela glória doméstica.