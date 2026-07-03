Klopp aceita suceder Nagelsmann no comando da seleção alemã

Jürgen Klopp, diretor do setor de futebol internacional da empresa “Red Bull”, demonstrou total disposição para assumir o cargo de técnico da seleção alemã, após a renúncia de Julian Nagelsmann ao cargo.

Esses desdobramentos ocorreram depois que Nagelsmann foi severamente notificado de que deveria apresentar sua renúncia ou enfrentar a demissão imediata, após a derrota inesperada sofrida pela seleção alemã nos pênaltis contra o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo.

De acordo com a rede britânica “TalkSport”, o ex-técnico do Bayern de Munique, do Hoffenheim e do RB Leipzig estava empenhado em permanecer no cargo e continuar com a seleção; no entanto, após uma reunião realizada logo após a partida, a Federação Alemã de Futebol comunicou ao técnico de 38 anos a decisão de sua saída.

Fontes da mesma rede confirmaram que a Federação Alemã de Futebol já entrou em contato com Klopp para discutir a possibilidade de ele assumir o cargo, e que ele está disposto a aceitar essa função.

Os detalhes contratuais indicam que Jürgen Klopp possui uma cláusula em seu contrato atual como diretor do setor de futebol internacional da empresa “Red Bull” que lhe permite se desligar, o que lhe daria liberdade para assumir imediatamente o comando da seleção alemã.

Esse contínuo declínio técnico da seleção alemã, após a eliminação na fase de grupos nas edições de 2018 e 2022, representa mais um desempenho ruim na Copa do Mundo de 2026, após a derrota em sua primeira partida das eliminatórias do torneio. além de ter sido a primeira derrota da Alemanha nos pênaltis em toda a história de suas participações na Copa do Mundo.

Quanto ao futuro de Klopp como técnico, o treinador alemão está atualmente vinculado a um contrato oficial com a empresa “Red Bull”, válido até o final de 2029.

Embora seu nome tenha sido associado a vários cargos técnicos durante a atual janela de transferências de verão, seu agente já desmentiu categoricamente todos esses rumores; o nome de Klopp chegou a ser cogitado para assumir o comando do Real Madrid antes do retorno de José Mourinho ao Estádio Santiago Bernabéu, também prevaleceu a crença de que ele seria alvo de uma contratação pelo clube saudita Al-Ittihad, notícias essas que foram rapidamente desmentidas.