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Ahmed Mansy

Traduzido por

Klinsmann: A seleção do Egito será uma das grandes potências do mundo

Egito
Argentina x Suíça
Argentina
Suíça
Copa do Mundo
J. Klinsmann
Egito
Argentina
Suíça
EUA
Alemanha

Os “Faraós” foram eliminados da Copa do Mundo nas oitavas de final

Jürgen Klinsmann, lenda da seleção alemã, elogiou a seleção egípcia após o desempenho que ela apresentou na Copa do Mundo de 2026, considerando que ela será uma das grandes potências mundiais nos próximos anos.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 2 a 3, na terça-feira passada, no estádio de Atlanta, depois de ter estado à frente no placar por 2 a 0.

Klinezman, em declarações ao site oficial da Federação Internacional de Futebol (FIFA), disse sobre as seleções do Egito e da Noruega: “São países que vão evoluir para se tornarem potências do futebol”.

E acrescentou: “São países que têm capacidade de crescer para se tornarem seleções que, daqui a 15 a 20 anos, estarão entre as dez melhores do mundo”.

E continuou: “O Egito sempre teve muito respeito de todos no mundo, apesar de não ter se apresentado da melhor forma na Copa do Mundo, chegando às semifinais como fez a seleção do Marrocos no Catar 2022”.

Copa do Mundo
Argentina crest
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Suíça
SUÍ

E concluiu: “Mas eles estão sempre entre os quatro primeiros da Copa Africana das Nações e contam com jogadores de alto nível nas ligas europeias, o que significa muito”.

Vale lembrar que a seleção egípcia continua sendo a mais vitoriosa na história da Copa Africana das Nações, com 7 títulos, dois a mais que a seleção dos Camarões, que ocupa o segundo lugar.

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