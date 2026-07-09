Klinsmann: A seleção do Egito será uma das grandes potências do mundo

Jürgen Klinsmann, lenda da seleção alemã, elogiou a seleção egípcia após o desempenho que ela apresentou na Copa do Mundo de 2026, considerando que ela será uma das grandes potências mundiais nos próximos anos.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 2 a 3, na terça-feira passada, no estádio de Atlanta, depois de ter estado à frente no placar por 2 a 0.

Klinezman, em declarações ao site oficial da Federação Internacional de Futebol (FIFA), disse sobre as seleções do Egito e da Noruega: “São países que vão evoluir para se tornarem potências do futebol”.

E acrescentou: “São países que têm capacidade de crescer para se tornarem seleções que, daqui a 15 a 20 anos, estarão entre as dez melhores do mundo”.

E continuou: “O Egito sempre teve muito respeito de todos no mundo, apesar de não ter se apresentado da melhor forma na Copa do Mundo, chegando às semifinais como fez a seleção do Marrocos no Catar 2022”.

E concluiu: “Mas eles estão sempre entre os quatro primeiros da Copa Africana das Nações e contam com jogadores de alto nível nas ligas europeias, o que significa muito”.

Vale lembrar que a seleção egípcia continua sendo a mais vitoriosa na história da Copa Africana das Nações, com 7 títulos, dois a mais que a seleção dos Camarões, que ocupa o segundo lugar.