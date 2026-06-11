Klaas-Jan Huntelaar admite ter cometido um grande erro no Ajax

Klaas-Jan Huntelaar fez uma breve retrospectiva sobre uma transferência de sua época no Ajax durante a partida da Copa do Mundo entre México e África do Sul. O ex-diretor técnico do clube de Amsterdã admitiu, durante o intervalo da partida, em entrevista à NOS, que a contratação de Jorge Sánchez foi um erro.
O apresentador Sjoerd van Ramshorst mencionou Sánchez, que foi trazido para Amsterdã durante a passagem de Huntelaar pelo Ajax. Após a saída de Marc Overmars, o ex-atacante formou, junto com o diretor técnico Gerry Hamstra, a dupla responsável pela política de transferências. Huntelaar era, na época, diretor técnico.
O Ajax contratou Sánchez no verão de 2022 por cerca de cinco milhões de euros do Club América como sucessor de Noussair Mazraoui. O mexicano, porém, nunca conseguiu convencer totalmente em Amsterdã e acabou disputando 26 partidas oficiais pelo time principal.
“E Jorge Sánchez, você mesmo o contratou para o Ajax na época, não foi?”, perguntou Van Ramshorst. “Nós o contratamos, sim, com certeza”, respondeu Huntelaar.
Van Ramshorst observou que a presença de Sánchez na seleção mexicana para a Copa do Mundo talvez prove que o Ajax tinha acertado na época. Huntelaar, no entanto, foi notavelmente crítico. “Bem, ele não se saiu bem”, foi seu veredicto sobre o zagueiro.
Kenneth Perez captou isso imediatamente. “Você também diz com ênfase: ‘nós’ contratamos, não ‘você’”, observou o analista com um piscar de olhos. Sánchez foi emprestado pelo Ajax ao FC Porto em 2023, sendo vendido definitivamente ao Cruz Azul um ano depois.
Huntelaar permaneceu oficialmente no Ajax após a saída de Hamstra em 2023, mas, em outubro daquele ano, passou a um segundo plano devido a problemas de saúde. Em março de 2025, seu contrato com o clube de Amsterdã chegou oficialmente ao fim.