Kimmich: Não jogamos bem contra nenhum adversário... e merecemos a eliminação da Copa do Mundo

Joshua Kimmich, capitão da seleção alemã, reconheceu que a Alemanha mereceu a eliminação da Copa do Mundo de 2026, após um desempenho abaixo do esperado ao longo de toda a competição.

A seleção do Paraguai causou uma surpresa e eliminou a Alemanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencer nos pênaltis (4 a 3), após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), durante a partida disputada na madrugada desta terça-feira, no estádio de Boston, nos Estados Unidos.

Com essa vitória, a seleção do Paraguai avança para as oitavas de final da Copa do Mundo e aguarda o vencedor do confronto entre França e Suécia, marcado para a madrugada da próxima quarta-feira.

Já do outro lado, a seleção da Alemanha continua sua trajetória de fracassos, após ser eliminada na fase de grupos nas duas últimas edições, em 2018 e 2022.

A seleção alemã começou sua campanha na Copa do Mundo com força, goleando Curaçao por 7 a 1, depois venceu com dificuldade a Costa do Marfim por 2 a 1, antes de perder para o Equador pelo mesmo placar na última partida da fase de grupos, e, em seguida, ser eliminada da Copa do Mundo pelas mãos do Paraguai.

Kimmich disse à imprensa após a partida: “É uma sensação terrível, não jogamos bem contra nenhum adversário”.

E acrescentou: “Em três ocasiões, enfrentamos grandes dificuldades contra seleções que não são de nível mundial. Essa é a verdade”.

E continuou: “Sim, merecemos totalmente a eliminação da Copa do Mundo”.

Em outras declarações transmitidas pela rede “Sky Alemanha”, Kimmich disse: “Lembro-me da Alemanha dos meus tempos de infância, quando assistia pela TV; eram sempre partidas de semifinal e final. É claro que queremos proporcionar essa sensação às crianças, ao povo e à geração atual. Mas a verdade é que não conseguimos proporcionar isso a todas essas pessoas em suas casas”.

E acrescentou: “Isso é muito lamentável, especialmente em um momento em que a Alemanha nos traz tantos benefícios e temos conquistas das quais nos orgulhamos. Infelizmente, a seleção nacional não está assim no momento, e todos nós assumimos a responsabilidade por isso”.

E concluiu: “Temos que assumir a responsabilidade; ninguém pode fugir dela. Temos que encarar a situação porque fomos nós, os jogadores que estávamos em campo, que estragamos tudo. Não foi o técnico, nem a mídia, nem o árbitro, nem o adversário — fomos apenas nós que causamos isso”.