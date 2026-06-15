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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

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Kimmich conta os bastidores do fracasso de sua transferência para o Paris Saint-Germain

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Bayern de Munique
J. Kimmich
França
Alemanha

Joshua Kimmich, estrela do Bayern de Munique, revelou os bastidores do fracasso de sua transferência para o Paris Saint-Germain.

Em um documentário exibido recentemente pelo canal ZDF, Joshua Kimmich confirmou o interesse do Paris Saint-Germain nele durante a janela de transferências do verão de 2024.

 Ele disse: “Conversei com o diretor esportivo (Luis Campos) e com o técnico (Luis Enrique). Devo dizer que eles fizeram um excelente trabalho e me deram a impressão de que me queriam muito, então é natural começar a pensar no assunto”.

E continuou: “Isso me fez pensar muito. Eu deveria ser uma peça importante na equipe, como jogador mais experiente. E isso inevitavelmente te afeta. O Paris me fez uma proposta. A parte financeira era incrível. Sério. Muito incrível, devo dizer.”

Joshua completou: “Na verdade, quando o Paris Saint-Germain venceu a Liga dos Campeões pela primeira vez, eu já tinha decidido ficar no Bayern de Munique. Para mim, isso foi uma confirmação de que eu havia tomado a decisão certa. Porque uma das minhas principais motivações para mudar de clube era conquistar a Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain pela primeira vez na história do clube. Mas essa grande motivação se dissipou naquele momento.”

E continuou: “Durante a conquista do segundo título do Paris Saint-Germain, o que mais me surpreendeu foi o nosso confronto nas semifinais. Eu ansiava muito pela vitória, o que infelizmente não aconteceu. No entanto, sei que estou no lugar certo agora. Olhando para o passado, sinto-me totalmente à vontade com a minha decisão... e isso é uma sensação maravilhosa.”

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