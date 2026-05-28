Kieft mostra-se extremamente veemente na discussão sobre Veerman e a seleção holandesa

Michel van Egmond, apresentador do podcast “KieftJansenEgmondGijp”, está impressionado com a maneira como Ronald Koeman conduz as coletivas de imprensa. No entanto, o técnico da seleção nacional parece não se dar muito bem com um jogador em particular, segundo o que se ouve no podcast.

“Só em relação ao Veerman é que ele ainda é um pouco irritadiço. Temos que conversar sobre isso um dia desses. Mas, fora isso, o Koeman faz tudo na perfeição”, elogia Van Egmond ao técnico da seleção holandesa.

“Ele já passou por tudo, tanto pelos sucessos quanto pelos fracassos”, conclui Rob Jansen, agente de Koeman. “Ele aprendeu muito com os momentos em que as coisas não iam tão bem no futebol. Com as dificuldades que enfrentou no exterior. Aprende-se muito com isso. Ele não se abala mais com uma entrevista ou com uma pergunta da imprensa.”

Wim Kieft então entra na conversa: “O que Koeman não fez de forma inteligente foi aquilo com o Veerman. Sabe o que ele deveria ter dito? Essa discussão toda acabou. Não acho que ele seja bom o suficiente. Dê uma olhada no Euro.”

“Sim, mas. Aí você vai ouvir de novo que...”, rebate Van Egmond, que é imediatamente interrompido por Kieft. “Não. Não ‘sim, mas’. É assim que você vê a situação, não é?” O apresentador ainda argumenta que as pessoas vão dizer que Veerman foi eleito ‘um dos melhores jogadores da Holanda’, mas isso não impressiona seu colega de mesa.

“O melhor da Holanda? Sabe o que se diz por aí na Holanda? Três vezes nada. Três vezes nada. Então você tem que simplesmente dizer: olha, não vejo potencial nisso. Eu o testei no Euro, lá não deu certo. E ainda não vejo potencial. Então você não o leva por motivos técnicos”, afirma Kieft.

Van Egmond brinca dizendo que o público pode ir embora por causa do pessimista Kieft. “Você é tão negativo assim. É três vezes nada, você diz.”